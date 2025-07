Die angebliche "Entführung" eines Kleinflugzeugs sorgte in Vancouver für einen Polizeieinsatz. (Archivbild) Keystone

Am Flughafen von Vancouver im Westen Kanadas ist der Flugverkehr am Dienstagabend kurzzeitig unterbrochen worden. Denn die Polizei war über die «Entführung» eines Kleinflugzeugs informiert worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Gelände des kanadischen Flughafens von Vancouver hat eine mutmassliche Flugzeugentführung ihr Ende genommen.

Der Verdächtige konnte festgenommen werden.

Noch sind die Hintergründe unklar. Mehr anzeigen

Die Polizei in der westkanadischen Provinz British Columbia teilte mit, sie habe um 13.10 Uhr (Ortszeit, 22.10 Uhr MESZ) einen Bericht erhalten, wonach eine einmotorige Cessna 172 mit vier Plätzen «aus dem Gebiet von Vancouver Island entführt worden sei und in den Luftraum in der Nähe des Vancouver International Airport einfliege».

Der Verdächtige war der einzige Insasse des Flugzeugs, hiess es in dem Bericht weiter. Das Flugzeug landete wenig später in Vancouver, und der Verdächtige wurde «ohne Zwischenfälle festgenommen», erklärte die Polizei.

Aufnahmen des öffentlich-rechtlichen Senders CBC zeigten laut der Nachrichtenagentur AFP die kleine weisse Cessna, umgeben von Sicherheitsfahrzeugen, auf einer Landebahn am Flughafen von Vancouver.

Der Internationale Flughafen Vancouver, einer der wichtigsten Flughäfen Kanadas, teilte mit, dass aufgrund des Vorfalls neun ankommende Flüge umgeleitet wurden und 39 Minuten lang ein Landeverbot galt.

