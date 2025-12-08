  1. Privatkunden
Nach mehr als elf Jahren Angehörige von MH370-Opfern bekommen hohen Schadenersatz

Andreas Fischer

8.12.2025

Elf Jahre nach dem Verschwinden von Flug MH370 muss Malaysia Airlines Hinterbliebene entschädigen. Die Angehörigen bekamen von einem Gericht in China jeweils sechsstellige Summen zugesprochen.

,

Agence France-Presse, Andreas Fischer

08.12.2025, 21:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Gericht in Peking hat Malaysia Airlines zu Schadensersatzzahlungen von rund 2,9 Millionen Yuan pro Klage an Angehörige von acht MH370-Passagieren verpflichtet.
  • Mehr als elf Jahre nach dem Verschwinden von MH370 bleiben 23 Klagen offen, da in diesen Fällen die Todeserklärung der Vermissten noch aussteht.
  • Viele Fragen zum Schicksal der Maschine sind weiterhin unbeantwortet. Eine neue Suchaktion soll demnächst starten.
Mehr anzeigen

Vor mehr als einem Jahrzehnt verschwand der Malaysia-Airlines-Flug MH370 von den Radarschirmen. Nun hat ein Gericht in Peking Schadenersatzzahlungen der Fluglinie an die Angehörigen von acht Passagieren angeordnet.

Die Zahlungen über 2,9 Millionen Yuan (rund 330'000 Franken) pro Klage sollen Beerdigungskosten, seelisches Leid und weitere Verluste abdecken, wie das zuständige Bezirksgericht am Montag erklärte. 47 weitere Klagen seien zurückgezogen worden, nachdem Malaysia Airlines sich mit den Familien aussergerichtlich geeinigt habe.

Vor 25 Jahren. Ein Kurzschluss löste das schwerste Unglück der Schweizer Luftfahrtgeschichte aus

Vor 25 JahrenEin Kurzschluss löste das schwerste Unglück der Schweizer Luftfahrtgeschichte aus

Von den ursprünglich 78 eingebrachten Klagen würden 23 nach wie vor «geprüft», erklärte das Bezirksgericht weiter. In diesen Fällen hätten die Angehörigen der Passagiere «entweder noch keine Todeserklärung beantragt oder den Prozess der Todeserklärung noch nicht vollendet».

Die Boeing 777 der Fluggesellschaft Malaysia Airlines war am 8. März 2014 über dem Indischen Ozean plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Experten vermuten, dass die Maschine vom Kurs abwich und nach stundenlangem Flug mit leerem Tank in den südlichen Indischen Ozean stürzte.

Verschollene Flugpionierin. Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Verschollene FlugpionierinNeue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Von den 239 Menschen an Bord waren 153 Chinesen. Die grösste Suchaktion der Luftfahrtgeschichte blieb bislang erfolglos, das Wrack konnte bisher nicht gefunden werden. Die Spezialfirma Ocean Infinity will Ende Dezember die Wracksuche im Indischen Ozean wieder aufnehmen. Die Mission soll 55 Tage dauern und sich auf besonders vielversprechende Gebiete konzentrieren.

Suche nach Flug MH370 wird wieder aufgenommen

Suche nach Flug MH370 wird wieder aufgenommen

STORY: Die Suche nach dem verschollenen Flug MH370 der Malaysia Airlines wird gut zehn Jahre nach seinem Verschwinden wieder aufgenommen. Die Arbeiten werden am 30. Dezember fortgesetzt, teilte das malaysische Verkehrsministerium am Mittwoch mit. Das Explorationsunternehmen Ocean Infinity habe bestätigt, dass es die Suche am Meeresboden für 55 Tage wieder aufnehmen werde. «Die Suche wird in einem Zielgebiet stattfinden, das die höchste Wahrscheinlichkeit einer Ortung des Flugzeugs hat», hiess es in der Mitteilung. Malaysia will dem Unternehmen 70 Millionen Dollar zahlen, wenn es bei der Suche im südlichen Indischen Ozean Wrackteile findet. Flug MH370 verschwand 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen. Mehrere Suchaktionen blieben bislang erfolglos. Das Verschwinden der Boeing mit 227 Passagieren und zwölf Besatzungsmitgliedern an Bord gilt als eines der grössten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. An den Küsten Afrikas und auf Inseln im Indischen Ozean wurden Trümmerteile angeschwemmt, von denen einige dem Flugzeug zugeordnet werden konnten.

03.12.2025

