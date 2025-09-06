  1. Privatkunden
Ex-Mitarbeiter schlägt Alarm Flughafen Zürich vergisst Passagier mit Einschränkung am Gate 

ai-scrape

6.9.2025 - 12:09

Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind am Flughafen oft auf einen Rollstuhl angewiesen.
Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind am Flughafen oft auf einen Rollstuhl angewiesen.
Symbolbild: Keystone

Am Flughafen Zürich gibt es Probleme im Service für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität. Ein ehemaliger Mitarbeiter und eine Betroffene berichten von ihren Erfahrungen.

Redaktion blue News

06.09.2025, 12:09

06.09.2025, 12:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der PRM-Service am Flughafen Zürich leidet unter Personalmangel.
  • Die unzureichende Betreuung führt zu Vorfällen wie dem Fall eines vergessenen Passagiers und mitunter sogar zum Verpassen von Flügen.
  • Der Flughafen erkennt die Probleme an und ergreift Massnahmen.
Mehr anzeigen

Der Flughafen Zürich kämpft mit Herausforderungen im Service für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität (PRM). Ein ehemaliger Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, berichtet dem «Zürcher Unterländer» von einem Mangel an Personal und einer Überlastung der Angestellten.

Der Dienst, der eigentlich dafür zuständig ist, Personen vom Check-in bis zum Flugzeugsitz zu begleiten, ist gemäss der Quelle oft unterbesetzt. Statt der vorgesehenen Betreuung durch zwei Personen müssen Mitarbeitende häufig mehrere Rollstühle gleichzeitig schieben.

Die körperliche Belastung für die Angestellten sei hoch. Der ehemalige Mitarbeiter berichtet von Rückenproblemen und Handgelenkverletzungen.

«Man fühlt sich so machtlos in diesem Moment»

Die angespannte Situation führt zu Problemen, wie das Erlebnis der Musikerin Brandy Butler aufzeigt. Sie hatte den Service für ihren Vater gebucht, der jedoch am Flughafen vergessen wurde. Erst nach einer Stunde wurde er gefunden. Bei der Familie löste die Situation grosse Sorgen aus: «Man fühlt sich einfach so machtlos in diesem Moment», wird Butler vom «Zürcher Unterländer» zitiert.

Der ehemalige Mitarbeiter bestätigt, dass solche Vorfälle nicht selten sind. Der Personalmangel führe auch dazu, dass Passagiere ihre Flüge verpassen. Die Mitarbeitenden des PRM-Services haben dem Flughafen Zürich ein Schreiben mit Lösungsvorschlägen übergeben, um die Situation zu verbessern.

Der Flughafen Zürich ist sich der Probleme bewusst und arbeitet an Verbesserungen. Auf Anfrage der Zeitung erklärt eine Sprecherin, dass aufgrund von Baustellen und der steigenden Anzahl an PRM-Passagieren der Aufwand gestiegen sei. Der Flughafen rekrutiere neues Personal und beschaffe zusätzliches Material.

Video zum Thema

Swiss bietet eine First-Class-Suite an: Das sind die luxuriösesten Airlines der Welt

Swiss bietet eine First-Class-Suite an: Das sind die luxuriösesten Airlines der Welt

Die Swiss International Airlines holt mit Luxus auf und bietet ab Oktober 2025 eine First-Class-Suite an. Welche Airlines bereits eine Luxusklasse anbieten und unter den besten gehören, erfährst du im Video.

05.06.2025

