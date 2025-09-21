  1. Privatkunden
Kollision am Rheinfall Angetrunkener Velolenker fährt Touristin über den Haufen – im Fahrverbot 

Stefan Michel

21.9.2025

Auf dem Rheinfallquai in Neuhausen SH gilt in der Nähe des berühmten Wasserfalls Fahrverbot. Trotzdem ist am Samstagabend ein Velofahrer mit einer Touristin kollidiert. (Archivbild)
Auf dem Rheinfallquai in Neuhausen SH gilt in der Nähe des berühmten Wasserfalls Fahrverbot. Trotzdem ist am Samstagabend ein Velofahrer mit einer Touristin kollidiert. (Archivbild)
IMAGO/dieBildmanufaktur

Am Samstagabend kollidiert ein Velofahrer unweit des Rheinfalls mit einer Touristin. Auf der Promenade gilt Fahrverbot. Der Verursacher hat Alkohol im Blut. Die 62-Jährige verletzt sich beim Sturz leicht.

Stefan Michel

21.09.2025, 10:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 62-jährige Touristin aus Indien wird auf der Promenade am Rheinfall von einem Velofahrer angefahren und leicht verletzt.
  • Der 44-jährige Mann fährt trotz Fahrverbot alkoholisiert mit dem Velo über die Promenade und kollidiert dabei mit der Frau.
  • Er muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Missachtung des Fahrverbots vor der Staatsanwaltschaft verantworten.
Mehr anzeigen

Am Rheinfallquai sehen sich täglich Tausende den berühmtesten Wasserfall der Schweiz an. So auch eine 62-Jährige aus Indien. Die Promenade ist grosszügig bemessen, es gilt Fahrverbot – auch für Velos. 

Trotzdem rollt ein 44-Jähriger durch die Zufussgehenden vorbehaltene Promenade. Auf der Höhe eines Spielplatzes schaut er nach hinten zu seinem Begleiter, ebenfalls auf dem Zweirad unterwegs.

Und dann knallt's. Von hinten fährt er die indische Reisende über den Haufen. Sie verletzt sich leicht am Kopf und an der linken Hand, wie die Polizei Schaffhausen meldet. Zudem nehmen ihre Sehbrille und ihr Handy Schaden, die zu Boden fallen.

Ein Sanitätswagen bringt die Touristin zu einer Untersuchung in ein Spital. Den Befund gibt die Polizei nicht bekannt.

Velofahrer war angetrunken

Folgen hat die Kollision auch für den Mann auf dem Velo. Nicht nur hat er mit der Missachtung des Fahrverbots eine Übertretung begangen. Die Polizeibeamten stellen bei ihm auch Symptome des Alkoholkonsums fest, wie es in der Polizeimitteilung heisst. Die Weiterfahrt hätten sie ihm deshalb verweigert.

Der fehlbare Radfahrer muss sich deshalb vor der Staatsanwaltschaft Schaffhausen, Abteilung Verkehr, verantworten müssen.

