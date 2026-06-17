Am Mittwochabend ist auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich ein Tiertransporter mit über 30 Schafen verunfallt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Demnach kippte der Anhänger auf Höhe Industrie Neuhof aus bislang ungeklärten Gründen seitlich um.
Der Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin blieben unverletzt. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei Hunde, die ebenfalls unverletzt blieben. Wie es weiter heisst, konnte die Einsatzkräfte die Tiere mit Unterstützung eines Landwirts umladen. Auch die Schafe blieben unverletzt und konnten anschliessend abtransportiert werden.
Die Autobahn war mehrere Stunden vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau führte. Der Verkehr wurde ab der Ausfahrt Kirchberg umgeleitet.
Im Einsatz stehen neben der Kantonspolizei Bern die Feuerwehr Schutz und Rettung Bern, ein Abschleppdienst sowie ein Landwirt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gange.