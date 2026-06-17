Die A1 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Kantonspolizei Bern

Auf der A1 ist ein Anhänger mit über 30 Schafen seitlich umgekippt – die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt. Alle Tiere blieben unverletzt. Auch Menschen kamen nicht zu Schaden.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A1 in Fahrrichtung Zürich ist ein Anhänger mit über 30 Schafen seitlich umgekippt.

Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Alle Schafe blieben unverletzt. Auch Menschen kamen nicht zu Schaden. Mehr anzeigen

Am Mittwochabend ist auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich ein Tiertransporter mit über 30 Schafen verunfallt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Demnach kippte der Anhänger auf Höhe Industrie Neuhof aus bislang ungeklärten Gründen seitlich um.

Der Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin blieben unverletzt. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei Hunde, die ebenfalls unverletzt blieben. Wie es weiter heisst, konnte die Einsatzkräfte die Tiere mit Unterstützung eines Landwirts umladen. Auch die Schafe blieben unverletzt und konnten anschliessend abtransportiert werden.

Alle Schafe überstanden den Unfall unverletzt. Kantonspolizei Bern

Die Autobahn war mehrere Stunden vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau führte. Der Verkehr wurde ab der Ausfahrt Kirchberg umgeleitet.

Im Einsatz stehen neben der Kantonspolizei Bern die Feuerwehr Schutz und Rettung Bern, ein Abschleppdienst sowie ein Landwirt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gange.