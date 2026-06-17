  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Alle Tiere bleiben unverletzt Anhänger mit über 30 Schafen kippt auf der A1 um

Oliver Kohlmaier

17.6.2026

Die A1 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.
Die A1 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.
Kantonspolizei Bern

Auf der A1 ist ein Anhänger mit über 30 Schafen seitlich umgekippt – die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt. Alle Tiere blieben unverletzt. Auch Menschen kamen nicht zu Schaden.

Redaktion blue News

17.06.2026, 22:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der A1 in Fahrrichtung Zürich ist ein Anhänger mit über 30 Schafen seitlich umgekippt.
  • Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.
  • Alle Schafe blieben unverletzt. Auch Menschen kamen nicht zu Schaden.
Mehr anzeigen

Am Mittwochabend ist auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich ein Tiertransporter mit über 30 Schafen verunfallt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Demnach kippte der Anhänger auf Höhe Industrie Neuhof aus bislang ungeklärten Gründen seitlich um. 

Der Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin blieben unverletzt. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei Hunde, die ebenfalls unverletzt blieben. Wie es weiter heisst, konnte die Einsatzkräfte die Tiere mit Unterstützung eines Landwirts umladen. Auch die Schafe blieben unverletzt und konnten anschliessend abtransportiert werden.

Alle Schafe überstanden den Unfall unverletzt.
Alle Schafe überstanden den Unfall unverletzt.
Kantonspolizei Bern

Die Autobahn war mehrere Stunden vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau führte. Der Verkehr wurde ab der Ausfahrt Kirchberg umgeleitet.

Im Einsatz stehen neben der Kantonspolizei Bern die Feuerwehr Schutz und Rettung Bern, ein Abschleppdienst sowie ein Landwirt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gange.

Meistgelesen

England feiert gegen Kroatien einen 4:2-Spektakelsieg
Sexistisches Fake-Foto von Sportmoderatorin kursiert im Netz – das kannst du dagegen tun
«Die Armen dürfen zahlen»: Leser ärgern sich über AHV-Entscheid
Eltern dürfen Baby nach Embryo-Verwechslung behalten
Forscher-Team versucht die Arktis wieder einzufrieren − und feiert Erfolge