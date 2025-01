Anna-Carina Woitschack spricht  über ihre Scheidung mit Stefan Mross

Anna-Carina Woitschack (rechts) erzählte an Tag 6 des Dschungelcamps von ihrer gescheiterten Beziehung mit Stefan Mross. RTL

Im Dschungelcamp spricht Anna-Carina Woitschack über ihre Trennung von Stefan Mross. Dass ihre ehemalige beste Freundin jetzt mit ihm zusammen ist, kann sie bis heute nicht verzeihen.

Anna-Carina Woitschack spricht im Dschungel über ihre gescheiterte Ehe mit Stefan Mross.

Besonders schmerzhaft war, dass ihre beste Freundin nun mit ihrem Ex-Mann zusammen ist.

Im Gespräch wird sie auch auf das Thema Finanzen angesprochen. Darüber will sie aber nicht sprechen. Mehr anzeigen

Im Dschungelcamp gibt es viel Drama. Beispielsweise hat Yeliz Koc (31) gleich am Anfang über ihren Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33) ausgepackt. Dieser soll angeblich keine Alimente für die gemeinsame Tochter Snow (2) bezahlen. Er soll auch von Koc verlangt haben, das Kind zur Adoption freizugeben.

In der neuen Folge spricht nun Anna-Carina Woitschack (32) über ihre ehemalige Beziehung. Von 2016 bis 2022 war sie mit dem Schlagersänger Stefan Mross (47) liiert. Zwei Jahre davon waren sich auch verheiratet. Und dann kam die Scheidung.

«Wir haben immer über die grösste Liebe gesungen», erinnert sich Woitschack zurück. Und Mross «konnte der liebste Mensch sein». Der Gang zum Gericht war hart für sie: «Das fand ich furchtbar. Weil man ja mal alles geteilt hat», erzählt sie weiter.

Aktuelle Partnerin war ihre beste Freundin

Was für Anna-Carina Woitschack jedoch noch schlimmer ist, ist die aktuelle Partnerin von ihrem Ex-Mann. Denn Eva Luginger (37) war vor der Trennung ihre beste Freundin.

War Luginger also nur mit Woitschack befreundet, weil sie sich Stefan Mross krallen wollte? «Sie hat mir schon immer so gesagt, dass sie unser Leben, uns als Paar so toll findet», erzählt Anna-Carina im Camp. Luginger soll ihnen «immer alles nachgemacht» haben und färbte sich laut Woitschack sogar die Haare blond. «Wie eine Verrückte, die deinen Platz einnehmen wollte», sagt Mit-Camper Sam Dylan zu der Situation.

Im Gespräch wird sie auch auf das Thema Finanzen angesprochen. Auf die Frage, ob sie noch Geld von Stefan Mross bekomme, antwortet Anna-Carina: «Darüber darf ich nicht reden, will ich auch nicht. Ich lasse mich aber nicht abspeisen.»