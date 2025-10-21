Anonyme E-Mail überführt Täter nach acht Jahren

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Cold Case gelöst Anonyme E-Mail überführt Täter nach acht Jahren

Carlotta Henggeler

21.10.2025

Mit diesem Schnappschuss sammelte Evin Paulos Geld auf GoFundMe. 
Mit diesem Schnappschuss sammelte Evin Paulos Geld auf GoFundMe. 
GoFundMe

Acht Jahre lang hatte die Familie von Evin Paulos keine Antworten – bis eine anonyme E-Mail den Mordfall von 2017 neu aufrollte. Jetzt sitzt der Täter in US-Haft und wartet auf sein Urteil.

Redaktion blue News

21.10.2025, 21:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Evin Paulos wird 2017 in Phoenix nach einem Streit von seinem Nachbarn tödlich verletzt und stirbt allein.
  • Der Täter flieht nach Mexiko und bleibt acht Jahre unentdeckt, bis eine unerwartete E-Mail die Ermittlungen neu entfacht.
  • Nach dem Hinweis wird Michael A. festgenommen, gesteht den Mord und wartet nun in den USA auf sein Urteil.
Mehr anzeigen

Kurz vor seinem 26. Geburtstag wird der US-Amerikaner Evin Paulos aus Phoenix im Sommer 2017 von einem Nachbarn erstochen. Der Täter verschwindet spurlos – bis Jahre später plötzlich eine E-Mail bei Evins Familie eintrifft. Zuerst halten sie die Nachricht für einen schlechten Scherz.

In einer warmen Juninacht 2017 gerät Evin Paulos mit seinem Nachbarn Michael A. in Streit – mit tödlichem Ausgang. Michael sticht mehrmals auf ihn ein und lässt ihn in der brütenden Hitze Arizonas zurück. Laut einem Spendenaufruf seiner Familie schafft es Evin noch bis zur nächsten Kreuzung, um Hilfe zu suchen. Doch dort stirbt er. Allein, mitten in der Wüste.

Täter flüchtet und bleibt vorerst verschollen

Wie «Fox10 Phoenix» berichtet, flieht der Täter zunächst nach Kalifornien, dann weiter nach Mexiko. Dort verliert sich seine Spur – für ganze acht Jahre. Seine Schwester Evilin beschreibt die Zeit so: «Es ist, als wäre man in einem dunklen Raum eingesperrt. Keine Antworten, kein Ausweg – nur Leere.»

Weil der Familie das Geld für eine Beerdigung fehlt, startet sie auf GoFundMe einen Spendenaufruf. Viele Menschen helfen mit kleinen Beträgen. Doch der entscheidende Hinweis kommt erst Jahre später – in Form einer Nachricht von einem Fremden. Er fragt: Wo ist Michael A.

Email wird zuerst für Fake-Nachricht gehalten

Als Evins Mutter die E-Mail liest, die über die alte Spendenseite eingeht, hält sie die Mail zuerst für einen Betrug. Doch der Hinweis ist echt – das bestätigt Schwester Evilin. Die Polizei in Phoenix reagiert sofort, und tatsächlich: Der US Marshals Service spürt Michael A. auf, nimmt ihn fest und bringt ihn zurück in die USA. Dort gesteht er die Tat – und wartet nun auf sein Urteil.

Der Täter ist gefasst – auch wenn das ihren Bruder nicht zurückbringt. Evilin trägt heute eine Kette mit einem dunklen Kreuz und eine Dog Tag-Plakette mit seiner Gravur. «Sie ist schon verblasst. Acht Jahre sind vergangen. Aber auf der Rückseite steht: In unseren Herzen, für immer und ewig.»

Meistgelesen

Anonyme E-Mail überführt Täter nach acht Jahren
Deshalb wurde das Treffen zwischen Trump und Putin abgesagt
Nato-Generalsekretär Rutte reist überraschend zu Trump +++ Selenskyj drängt weiter auf weitreichende Waffen
BVB führt wieder ++ PSG zerlegt Leverkusen ++ Arsenal und Inter auf Siegeskurs
Sohn liess Vater zwei Wochen allein – Gericht lässt ihn beim Erbe leer ausgehen

Mehr zum Thema

Uralter Cold Case geklärt. 92-Jähriger wegen Mordes verurteilt – knapp 60 Jahre nach der Tat

Uralter Cold Case geklärt92-Jähriger wegen Mordes verurteilt – knapp 60 Jahre nach der Tat

Cold Case neu aufgerollt. Das dunkle Geheimnis hinter den «Stewardessen-Morden»

Cold Case neu aufgerolltDas dunkle Geheimnis hinter den «Stewardessen-Morden»

Cold Case in den USA. 48 Jahre alte Zigipackung führt zu Verhaftung in Mordfall

Cold Case in den USA48 Jahre alte Zigipackung führt zu Verhaftung in Mordfall

Mehr aus dem Ressort

Erbstreit in Österreich. Sohn liess Vater zwei Wochen allein – Gericht lässt ihn beim Erbe leer ausgehen

Erbstreit in ÖsterreichSohn liess Vater zwei Wochen allein – Gericht lässt ihn beim Erbe leer ausgehen

Trauer um Daniel Naroditsky. Amerikanischer Schach-Grossmeister stirbt mit 29 Jahren

Trauer um Daniel NaroditskyAmerikanischer Schach-Grossmeister stirbt mit 29 Jahren

Prozess. Obergericht AG erhöht Strafe für Unfallfahrer

ProzessObergericht AG erhöht Strafe für Unfallfahrer