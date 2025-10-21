Anonyme E-Mail überführt Täter nach acht Jahren

Mit diesem Schnappschuss sammelte Evin Paulos Geld auf GoFundMe. GoFundMe

Acht Jahre lang hatte die Familie von Evin Paulos keine Antworten – bis eine anonyme E-Mail den Mordfall von 2017 neu aufrollte. Jetzt sitzt der Täter in US-Haft und wartet auf sein Urteil.

Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Kurz vor seinem 26. Geburtstag wird der US-Amerikaner Evin Paulos aus Phoenix im Sommer 2017 von einem Nachbarn erstochen. Der Täter verschwindet spurlos – bis Jahre später plötzlich eine E-Mail bei Evins Familie eintrifft. Zuerst halten sie die Nachricht für einen schlechten Scherz.

In einer warmen Juninacht 2017 gerät Evin Paulos mit seinem Nachbarn Michael A. in Streit – mit tödlichem Ausgang. Michael sticht mehrmals auf ihn ein und lässt ihn in der brütenden Hitze Arizonas zurück. Laut einem Spendenaufruf seiner Familie schafft es Evin noch bis zur nächsten Kreuzung, um Hilfe zu suchen. Doch dort stirbt er. Allein, mitten in der Wüste.

Täter flüchtet und bleibt vorerst verschollen

Wie «Fox10 Phoenix» berichtet, flieht der Täter zunächst nach Kalifornien, dann weiter nach Mexiko. Dort verliert sich seine Spur – für ganze acht Jahre. Seine Schwester Evilin beschreibt die Zeit so: «Es ist, als wäre man in einem dunklen Raum eingesperrt. Keine Antworten, kein Ausweg – nur Leere.»

Weil der Familie das Geld für eine Beerdigung fehlt, startet sie auf GoFundMe einen Spendenaufruf. Viele Menschen helfen mit kleinen Beträgen. Doch der entscheidende Hinweis kommt erst Jahre später – in Form einer Nachricht von einem Fremden. Er fragt: Wo ist Michael A.

Email wird zuerst für Fake-Nachricht gehalten

Als Evins Mutter die E-Mail liest, die über die alte Spendenseite eingeht, hält sie die Mail zuerst für einen Betrug. Doch der Hinweis ist echt – das bestätigt Schwester Evilin. Die Polizei in Phoenix reagiert sofort, und tatsächlich: Der US Marshals Service spürt Michael A. auf, nimmt ihn fest und bringt ihn zurück in die USA. Dort gesteht er die Tat – und wartet nun auf sein Urteil.

Der Täter ist gefasst – auch wenn das ihren Bruder nicht zurückbringt. Evilin trägt heute eine Kette mit einem dunklen Kreuz und eine Dog Tag-Plakette mit seiner Gravur. «Sie ist schon verblasst. Acht Jahre sind vergangen. Aber auf der Rückseite steht: In unseren Herzen, für immer und ewig.»