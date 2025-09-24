Die Anwältin wurde vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland von Betrugsvorwürfen freigesprochen. Bild: Keystone/Alessandro della Valle (Archivbild)

Drama um eine vermeintlich gescheiterte Beziehung, einen Nebenbuhler – und Geld. Sechs Jahre wurde ein Erbstreit vor Gericht verhandelt – von den Vorwürfen gegen eine Anwältin blieb jedoch kaum etwas übrig.

Es geht um Liebe und Eifersucht, eine vermeintliche Affäre sowie 70'000 Franken: Ein kurioser Erbstreit beschäftigte das Regionalgericht Bern-Mittelland, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Angeklagt wegen Betrugs war demnach eine Anwältin und Notarin aus dem Kanton Bern. Sie soll den Behörden aus Angst vor dem Verlust ihres Erbes verheimlicht haben, dass die Beziehung schon vor dem Tod ihres langjährigen Partners zerbrochen war – und sie somit keinen Anspruch auf ein Erbe hatte. Um dies zu verschleiern, soll sie einen Laptop ihres Partners vernichtet sowie Chatverläufe auf dem Handy des Mannes gelöscht haben.

Seit sechs Jahren tobt nun der erbitterte Erbstreit zwischen der Familie des Verstorbenen und der Anwältin um 70'000 Franken. Diese liess sich die Frau von der Versicherung ihres Lebenspartners auszahlen.

Nebenbuhler führt Buch über vermeintliche Beziehung

Doch es gab noch einen anderen Mann. Er soll der Grund für die vermeintlich gescheiterte Beziehung gewesen sein, die 18 Jahre andauerte. Vor Gericht gab der Mann an, Wochen vor dem Tod eine Beziehung mit der Anwältin begonnen zu haben, führte sogar Buch darüber.

So soll es romantische Spaziergänge und gemeinsame Aktivitäten wie einen Besuch im Thermalbad gegeben haben. Zudem soll sie von ihrem Vorhaben berichtet haben, ihren langjährigen Partner zu verlassen.

Die Anwältin jedoch bestritt dies vor Gericht. Der Mann habe viel «fehlinterpretiert» und «das Ganze immer ernster» genommen als sie selbst. Maximal von einer Freundschaft wollte sie sprechen.

Der vermeintliche Nebenbuhler soll die Frau auch dabei beobachtet haben, wie sie den Laptop zusammen mit dem Hausmüll entsorgte, wollte sie nach eigenen Angaben davon abhalten: «Ich sagte ihr: Das darfst du nicht tun, du bist doch Anwältin!» Auch dies bestritt die Frau.

Spezialkommando rückt an

Als sie ihrem Partner schliesslich von den Avancen des Anderen berichtet, überschlagen sich die Ereignisse. Der Mann, voller Selbstzweifel und Eifersucht, soll ihr das Handy abgenommen haben, sogar von einer Schussabgabe war die Rede. Die Anwältin bekommt Angst und verständigt die Polizei, die mit einem Spezialkommando anrückt.

Bereits am nächsten Tag setzt er einen Freund der Familie als Willensvollstrecker ein und lässt sein Testament anpassen. Nicht mehr seine Lebenspartnerin soll Alleinerbin sein, sondern seine Eltern. Einen weiteren Tag später begeht der Mann Suizid.

Laut der Staatsanwaltschaft soll die Frau dann – aus Angst um ihr Erbe – besagten Laptop vernichtet und Chatverläufe gelöscht haben. Sie forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten. Doch von den Betrugsvorwürfen blieb am Ende nicht mehr viel übrig. Dafür fehlen laut dem Gericht die Beweise. Sowohl dafür, dass die Beziehung bereits vor dem Tod des Mannes beendet gewesen sein soll, als auch für die Vernichtung des Laptops, der bis heute nicht wieder aufgetaucht ist.

«Persönliche Nachrichten gehen niemanden etwas an»

Die Angeklagte streitet die Vernichtung des Laptops ab, einzig die Chatverläufe habe sie gelöscht. «Ich fand, unsere persönlichen Nachrichten und Fotos gehen niemanden etwas an», sagte sie vor Gericht.

Das Regionalgericht Bern-Mittelland sprach die Frau schliesslich vom Hauptvorwurf des Betrugs frei. Einzig wegen Datenbeschädigung wurde sie verurteilt. Die entsprechende Geldstrafe muss sie jedoch nicht bezahlen. Denn bei der Verfahrensdauer von sechs Jahren sei das Beschleunigungsgebot verletzt worden. Damit muss die Anwältin lediglich einen Teil der Verfahrenskosten in Höhe von wenigen Tausend Franken tragen.

Der Streit um die 70'000 Franken geht indessen weiter: Zwar hob das Gericht die Kontosperrung der Staatsanwaltschaft wieder auf. Wer das Geld letztlich bekommt, wird sich in einem Zivilverfahren entscheiden.

