Apotheker kommt ins Spital – Stunden später ist er tot

Ein 48-jähriger Apotheker stirbt 2020 im Spital Visp nach heftigen Kopfschmerzen. Nun müssen sich zwei Ärztinnen vor Gericht verantworten – es geht um Behandlungsfehler und einen rückdatierten Bericht.

Der Fall sorgt im Wallis für Aufsehen: Fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod eines Apothekers beginnt am Bezirksgericht Visp ein Prozess gegen zwei Ärztinnen. Die Staatsanwaltschaft wirft der damaligen Notfallärztin und einer Radiologin fahrlässige Tötung vor, wie die Tamedia-Zeitungen berichten. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Der 48-Jährige war am 9. September 2020 mit starken Kopfschmerzen und Brustdruck ins Notfallzentrum Visp eingeliefert worden. Trotz familiärer Vorbelastung – sein Vater hatte bereits ein Aortenaneurysma – konzentrierte sich die Notfallärztin zunächst auf den Ausschluss einer Lungenembolie.

Eine Computertomografie wurde durchgeführt, der Kurzbefund der Radiologin erwähnte jedoch keine Auffälligkeiten. Tatsächlich zeigte das CT eine gefährlich erweiterte Hauptschlagader von 69 Millimetern – ein klarer Hinweis auf eine Aortendissektion.

Radiologin datierte Bericht zurück

Der Patient wurde auf die Normalstation verlegt, wo er am Morgen tot aufgefunden wurde. Später stellte sich heraus, dass er an einer Aufspaltung der Aortenwand gestorben war. Laut Gutachten eines leitenden Kardiologen am Inselspital Bern wäre die Erweiterung im CT eindeutig erkennbar gewesen und hätte dringlich kommuniziert werden müssen.

Für die Staatsanwaltschaft besonders brisant: Die Radiologin griff nach dem Tod mehrfach auf das Klinikinformationssystem zu und lud einen neuen Bericht hoch, der die Aorten-Erweiterung enthielt – zurückdatiert auf den Vorabend. Damit habe sie laut Anklage den Eindruck erweckt, der Befund sei rechtzeitig dokumentiert gewesen, wie die Tamedia-Zeitungen weiter schreiben. Die Ermittler sprechen von Urkundenfälschung.

Die Gutachter kommen zum Schluss: Bei korrekter Diagnose und sofortiger Verlegung in ein spezialisiertes Zentrum hätte die Überlebenschance des Apothekers bei 80 bis 86 Prozent gelegen. Für die Familie ist dieser Vorwurf besonders schwer. Seine Witwe sagte zur «Berner Zeitung»: «Eine Ärztin darf Fehler machen – wir sind alle nur Menschen. Aber sie darf nicht versuchen, ihn zu vertuschen. Das geht nicht.»

Das Spital Wallis will sich mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht äussern.