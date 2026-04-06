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Rekord von «Apollo 13» geknackt «Artemis 2» weiter von Erde entfernt als je Menschen zuvor

SDA

6.4.2026 - 20:14

Das Orion-Raumschiff mit dem Mond in der Ferne.
Das Orion-Raumschiff mit dem Mond in der Ferne.
Bild: Uncredited/NASA/AP/dpa

Neuer Rekord durch die Crew der «Artemis 2»-Mondmission:  Die vier Astronauten haben sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

06.04.2026, 20:14

06.04.2026, 20:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Crew der «Artemis 2»-Mondmission hat einen neuen Rekord aufgestellt.
  • Die vier Astronauten waren weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor.
  • In den nächsten Stunden sollen sie sich mit ihrer «Orion»-Kapsel noch weiter von der Erde entfernen.
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Die Crew der «Artemis 2»-Mondmission hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Die vier Astronauten knackten mit ihrer «Orion»-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der «Apollo 13»-Mission von rund 400'171 Kilometern, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. In den nächsten Stunden sollen sie sich noch weiter von der Erde entfernen.

Mit ihrer Mission wollten sie auch alle ihre Vorgänger in der bemannten Raumfahrt ehren, sagte der kanadische Astronaut Jeremy Hansen. «Wir wählen diesen Moment, um diese Generation und die nächste herauszufordern, sicherzustellen, dass dieser Rekord nicht lange hält.» Das Kontrollzentrum gratulierte den vier Astronauten.

Artemis 2: Bordkamera zeigt Orion beim Aufstieg in den Orbit

Artemis 2: Bordkamera zeigt Orion beim Aufstieg in den Orbit

Kamerabilder an Bord von Orion zeigen den Aufstieg der Artemis‑II‑Raumkapsel in den Erdorbit, angetrieben von der SLS‑Rakete.

06.04.2026

Die Crew – bestehend aus den US-Amerikanern Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – war in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. In der vergangenen Nacht hatte «Orion» den Punkt erreicht, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirkt als die der Erde.

Flugverlauf gleicht einer Acht um Erde und Mond

Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mondmission der Nasa, Glover der erste nicht-weisse Mensch und Hansen der erste Kanadier.

Tagebuch aus dem All. Die Artemis‑Crew zeigt Fotos, die niemand je zuvor gemacht hat

Tagebuch aus dem AllDie Artemis‑Crew zeigt Fotos, die niemand je zuvor gemacht hat

Der Flugverlauf von «Artemis 2» gleicht insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die vier Astronauten sollen insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurücklegen – und dann im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

Der erste Mensch auf dem Mond war am 20. Juli 1969 Neil Armstrong. Als bislang letzter Mensch verliess im Dezember 1972 der 2017 gestorbene Nasa-Astronaut Eugene Cernan mit der «Apollo 17»-Mission den Erdtrabanten. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den «Apollo»-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond.

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