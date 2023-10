Menschen geniessen das spätsommerliche Wetter in Rapperswil-Jona. Archivbild: Keystone

Am dritten Tag im Oktober sind in der Schweiz erneut Temperaturrekorde gebrochen worden. In Luzern etwa wurden 27 Grad Celsius gemessen. Der bisherige Höchstwert lag bei 26,6 Grad.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auch im Oktober purzeln in der Schweiz die Temperaturrekorde.

Am wärmsten war es gemäss SRF Meteo am Dienstag mit 28,2 Grad in Laufen BL.

In Luzern (27 Grad) und in Bern (25,7 Grad) wurden Höchstwerte gemessen. Mehr anzeigen

Dies teilten SRF Meteo und der private Wetterdienst Meteonews am Dienstag mit. Ein Rekord geknackt wurde gemäss Meteonews auch in Wädenswil (neu: 25,8 Grad, alt 24,5 Grad) und in Bern (25,7 Grad versus 25,3 Grad). Dabei seien die Werte in Luzern und Bern besonders bemerkenswert, weil es in diesen Städten sehr alte Messreihen gebe.

Vor der #Kaltfront war es heute nochmals aussergewöhnlich #warm.

In #Luzern wurde mit 27.0 Grad der bisherige #Oktoberrekord von 26.6 Grad (4.10.1966) gebrochen. pic.twitter.com/JC1Xf9ljnL — SRF Meteo (@srfmeteo) October 3, 2023

Am wärmsten war es gemäss SRF Meteo am Dienstag mit 28,2 Grad in Laufen BL. Mit dem Auffrischen des Windes sei es im Verlauf des Nachmittags etwas kühler geworden, schrieb Meteonews.

Bereits am Vortag waren Rekorde gebrochen worden. Bis 17 Uhr registrierten nicht weniger als 20 Stationen von Meteoschweiz neue Höchstwerte seit Messbeginn. Dabei fielen teils jahrzehntelange Rekorde. In Buffalora am Ofenpass GR etwa – sonst eher als Ort der Kälterekorde bekannt – kletterte die Temperatur auf 21,3 Grad und übertrumpfte damit den erst am Sonntag gemessenen Oktoberrekord um ein Grad.

jc, sda