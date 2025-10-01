  1. Privatkunden
Wendemanöver in Kalifornien Auch fahrerlose Autos brechen die Regeln

Oliver Kohlmaier

1.10.2025

Ein selbstfahrendes Auto des Anbieters Waymo rief in Kalifornien die Polizei auf den Plan.
Ein selbstfahrendes Auto des Anbieters Waymo rief in Kalifornien die Polizei auf den Plan.
AP Photo/David Zalubowski/Keystone (Archivbild)

«Kein Feld für Roboter»: Polizisten ertappen ein Fahrzeug auf frischer Tat bei einem Wendemanöver – eine Busse gibt es trotzdem nicht. Denn es handelt sich um ein fahrerloses Auto.

Redaktion blue News

01.10.2025, 15:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Kalifornien beobachtete die Polizei ein Fahrzeug bei einem illegalen Wendemanöver.
  • Doch als die Beamten einen Strafzettel ausstellen wollten, bemerkten sie, dass es sich um ein fahrerloses Taxi handelte.
  • Wie die Polizei mitteilte, stellte sie keinen Strafzettel aus, weil die Vorlage «kein Feld für Roboter» enhält.
Mehr anzeigen

Wenn ein Fahrzeug eine illegale Kehrtwende macht, aber niemand am Steuer sitzt, gibt es dann trotzdem eine Busse? Mit dieser ungewöhnlichen «Premiere» ist die Polizei in San Bruno im US-Bundesstaat Kalifornien konfrontiert worden.

Nachdem die Beamten auf der Strasse direkt vor ihnen ein illegales Wendemanöver beobachteten, hielten sie den vermeintlichen Verkehrssünder an – nur um dann festzustellen, dass niemand am Steuer des Taxis sass.

Trotz des offensichtlichen Verstosses liessen die Polizisten das fahrerlose Fahrzeug ohne Busse wieder ziehen. «Da es keinen menschlichen Fahrer gab, konnte kein Bussenzettel ausgestellt werden», erklärte die Polizei.

Schon ab Herbst geht's los. Erste Schweizer Gemeinde erlaubt selbstfahrende Autos

Schon ab Herbst geht's losErste Schweizer Gemeinde erlaubt selbstfahrende Autos

«Kein Feld für Roboter»

In den Bussenzettelheften der Polizei gebe es «kein Feld für Roboter», teilten die Ordnungshüter der südlich von San Francisco gelegenen Stadt in den Online-Netzwerken mit. Die Behörde bezeichnete den Vorfall, der sich demnach bereits am Freitagabend ereignete, als «Premiere». Das Unternehmen Waymo, das die selbstfahrenden Taxis betreibt, sei über das Problem informiert worden.

Neues Gesetz erst nächstes Jahr in Kraft

Waymo erklärte, sein autonomes Fahrsystem sei so konzipiert, dass es die Regeln einhalte. «Wir untersuchen diese Situation und sind bestrebt, die Verkehrssicherheit durch unsere kontinuierlichen Erkenntnisse und Erfahrungen zu verbessern», hiess es.

Waymo betreibt Flotten von fahrerlosen Taxis unter anderem in der Gegend um San Francisco und Los Angeles in Kalifornien. Trotz des ungewohnten Anblicks mit leerem Vordersitz und von selbst drehendem Lenkrad erfreuen sich die mit einer Reihe von Sensoren ausgestatteten Fahrzeuge bei Kundinnen und Kunden wachsender Beliebtheit.

Im vergangenen Jahr unterzeichnete der Gouverneur Gavin Newsom ein Gesetz, das es Polizeibeamten erlaubt, eine «Mitteilung über die Nichteinhaltung von Vorschriften» auszustellen, wenn ein fahrerloses Auto gegen Verkehrsregeln verstösst. Das Gesetz tritt jedoch im Juli 2026 in Kraft. Es verpflichtet Unternehmen ausserdem dazu, eine Notrufnummer für Ersthelfer einzurichten.

Der Gesetzentwurf wurde von einem Abgeordneten aus San Francisco eingebracht, nachdem es in der Stadt zu mehreren Vorfällen gekommen war. So blockierten etwa selbstfahrende Autos den Verkehr, rissen einen Fussgänger mit, oder behinderten Feuerwehrfahrzeuge.

Mit Material der Nachrichtenagentur afp.

