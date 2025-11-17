  1. Privatkunden
Nach Vergiftungsdrama Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul

dpa

17.11.2025 - 18:17

Taksim-Krankenhaus in Istanbul
Taksim-Krankenhaus in Istanbul
Symbolbild: dpa

Nach dem Tod der Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder ist nun auch der Vater in Istanbul gestorben.

,

DPA, Redaktion blue News

17.11.2025, 18:17

17.11.2025, 18:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einer mutmasslichen Vergiftung durch Lebensmittel oder Chemikalien in Istanbul ist nach der Mutter und den beiden Kindern nun auch der Familienvater im Spital verstorben.
  • Die offizielle Todesursache steht jedoch noch imer aus.
  • Nach Medienberichten wurden inzwischen elf Verdächtige festgenommen, darunter Essensverkäufer, Mitarbeiter des Hotels und Mitarbeiter einer Firma für Schädlingsbekämpfung.
  • Das Hotel der Familie wurde inzwischen evakuiert und versiegelt. Zuvor waren zwei weitere Touristen aus demselben Hotel mit Vergiftungserscheinungen im Spital behandelt worden.
Mehr anzeigen

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder ist nun auch der Vater in Istanbul gestorben. Das teilte der Chef der Istanbuler Gesundheitsdirektion, Abdullah Emre Güner, auf X mit. Die Ermittlungen zur Ursache der Todesfälle halten an.

Im Verdacht steht Medienberichten zufolge eine Lebensmittelvergiftung oder eine Vergiftung durch Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung. Ein offizielles Gutachten zur Todesursache steht noch aus.

Tragödie in Istanbul. Das ist über die mutmasslichen Streetfood-Vergiftungen bekannt

Tragödie in IstanbulDas ist über die mutmasslichen Streetfood-Vergiftungen bekannt

Elf Verdächtige festgenommen

Nach Medienberichten wurden inzwischen elf Verdächtige festgenommen, darunter Essensverkäufer, Mitarbeiter des Hotels der Familie im Stadtteil Fatih und Mitarbeiter einer Firma für Schädlingsbekämpfung. Ob die Festnahmen miteinander in Zusammenhang stehen, war unklar. Die Behörden äusserten sich zunächst nicht.

Das Hotel der Familie wurde inzwischen evakuiert und versiegelt. Zuvor waren zwei weitere Touristen aus demselben Hotel mit Vergiftungserscheinungen im Spital behandelt worden. Ein Zimmer sei mit Chemikalien zur Ungezieferbekämpfung desinfiziert worden, hiess es.

Vater, Mutter und die Kinder waren vor mehr als einer Woche nach Istanbul gereist. Die Familie soll am Dienstag um die Mittagszeit in den Stadtteil Ortaköy gefahren sein. Das habe der Vater der Familie ausgesagt, bevor sich sein Zustand verschlechtert habe, berichtet die Zeitung «Sabah». Dort hatte die Familie verschiedene Streetfood-Gerichte zu sich genommen.

In der Nähe des Hotels im Stadtteil Fatih, in dem die ums Leben gekommenen deutschen Touristen gewohnt hatten, sind Absperrungen der türkischen Stadtpolizei zu sehen.
In der Nähe des Hotels im Stadtteil Fatih, in dem die ums Leben gekommenen deutschen Touristen gewohnt hatten, sind Absperrungen der türkischen Stadtpolizei zu sehen.
Ahmed Deeb/dpa

Mutter und Kinder in Westtürkei beigesetzt

Am Mittwoch sei die Familie zunächst wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Später sei die gesamte Familie erneut in Krankenhäuser gekommen. Zunächst seien beide Kinder gestorben, dann im Abstand einiger Stunden auch die Mutter. Die Behörden liessen einen Laden im Bezirk Besiktas auf unbestimmte Zeit versiegeln.

Türkischen Medien zufolge hat die Familie türkische Wurzeln und war in den Urlaub nach Istanbul gereist. Das Auswärtige Amt bestätigte, es handele sich um deutsche Staatsbürger. Die Mutter und die Kinder wurden inzwischen im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt.

Nach Todesfällen in Istanbul: Weitere Hotelangestellte und Schädlingsbekämpfer festgenommen

Nach Todesfällen in Istanbul: Weitere Hotelangestellte und Schädlingsbekämpfer festgenommen

Istanbul, 17.11.2025: Neue Festnahmen in Istanbul: Ermittler nehmen im Todesfall einer Hamburger Familie zwei Hotelangestellte und einen Schädlingsbekämpfer fest. Insgesamt sind elf Verdächtige in Gewahrsam, acht werden am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Die Mutter und ihre zwei Kinder starben letzte Woche im Urlaub. Der Vater wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Als mögliche Ursache wird bisher eine Lebensmittelvergiftung, etwa durch Streetfood, vermutet. Jedoch steht auch das Hotel der Familie im Fokus, nachdem zwei weitere Gäste wegen Übelkeit und Erbrechen behandelt werden mussten. Das Hotel wurde vorübergehend evakuiert. Ein toxikologisches Gutachten soll Klarheit schaffen. Die Veröffentlichung ist für Montag geplant, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

17.11.2025

