Die überlebenden Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS tragen Verbrennungen unterschiedlicher Schwere davon. In der Medizin unterscheidet man vier verschiedene Verbrennungsgrade – danach richten sich auch die Behandlungsmöglichkeiten.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Entscheidend sind Tiefe, Ausdehnung und betroffene Körperstellen. Diese vier Schweregrade unterscheiden Medizinerinnen und Mediziner heute:

Verbrennungen ersten Grades

Nur die oberste Hautschicht ist betroffen. Die Haut ist gerötet, es brennt und schmerzt. Blasen entstehen nicht. Typisches Beispiel ist ein Sonnenbrand.

Lebensgefahr besteht normalerweise nicht – ausser bei sehr grosser Fläche oder bei sehr kleinen oder sehr alten Menschen.

Verbrennungen zweiten Grades

Hier sind Oberhaut und Teile der Lederhaut betroffen. Typisch sind starke Schmerzen, feucht glänzende Haut und Blasen. Oberflächliche Verbrennungen können ohne Narben heilen, tiefere brauchen häufig Hauttransplantationen.

Lebensgefahr ist möglich vor allem bei grosser Fläche oder wenn Gesicht, Hände, Füsse oder Genitalien betroffen sind sowie bei Kindern und älteren Menschen.

Verbrennungen dritten Grades

Die gesamte Hautschicht ist zerstört. Die Haut wirkt weiss, braun oder schwarz und lederartig. Wegen zerstörter Nerven sind die Schmerzen oft gering. Diese Verbrennungen sind immer ein medizinischer Notfall mit Operationen und Intensivbehandlung.

Die Lebensgefahr ist hoch.

Verbrennungen vierten Grades

Die Schäden reichen über die Haut hinaus bis in Muskeln, Sehnen oder Knochen. Es kommt zu verkohltem Gewebe und massiver Gewebezerstörung.

Die Lebensgefahr ist sehr hoch und akut.

Die Körperoberfläche

Auch die verbrannte Körperoberfläche ist einer der entscheidenden Faktoren für die Überlebenschance eines Brandopfers. Ab einer bestimmten Fläche kann der Körper den massiven Flüssigkeitsverlust und die Entzündungsreaktionen nicht mehr kompensieren.

Das Ausmass einer Verbrennung wird als Prozentsatz der gesamten Körperoberfläche angegeben. Eine Verbrennung gilt als lebensgefährlich, wenn sie bei Erwachsenen mehr als 15 Prozent und bei Kindern bereits ab etwa 5 bis 10 Prozent der Körperoberfläche betrifft. Dank moderner Intensivmedizin werden heute jedoch selbst Verbrennungen von über 50 Prozent der Körperoberfläche häufig überlebt.

Rauchvergiftungen

Rauchvergiftungen zählen zu den häufigsten Todesursachen bei Bränden. Sie müssen aber nicht zwangsläufig tödlich enden. Eine Rauchvergiftung entsteht durch das Einatmen giftiger Gase wie Kohlenmonoxid. Je nach Dauer und Intensität der Rauchbelastung kann eine leichte Rauchvergiftung zu vorübergehenden Beschwerden führen, während eine schwere Rauchgasvergiftung schnell lebensgefährlich wird. Ein typisches Anzeichen einer Rauchvergiftung ist Atemnot, meistens in Verbindung mit einem starken Hustenreiz.

Bei Menschen, die Rauchgas zu lange ausgesetzt waren und eine Kohlenmonoxidvergiftung erleiden, können auch Herzrhythmusstörungen, Blutdruckabfall, Kreislaufversagen, Verwirrtheit und Bewusstlosigkeit auftreten. Eine Kohlenmonoxidvergiftung ist eine spezifische Form der Rauchvergiftung.

Zur Behandlung der Rauchinhalation erhalten Betroffene mit Symptomen über eine Gesichtsmaske Sauerstoff. Bei Verdacht auf eine Verbrennung der Luftröhre wird ein Tubus durch Nase oder Mund eingeführt, um ein Zuschwellen der Luftröhre zu verhindern.

Bei einsetzender Keuchatmung werden über eine Gesichtsmaske bronchienerweiternde Medikamente zusammen mit Sauerstoff meist als Nebelspray verabreicht. In Extremfällen muss ein Beatmungsgerät eingesetzt werden.