Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neues Video aufgetaucht Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22

Christian Thumshirn

15.12.2025

Neues Video aufgetaucht – Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22

Neues Video aufgetaucht – Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22

Am 9. Dezember 2025 stürzt in Russland die letzte flugfähige Antonow An-22 während eines Testflugs ab. Augenzeugen zufolge zerbricht das Transportflugzeug bereits in der Luft. Ein nun veröffentlichtes Video soll den Moment des Unglücks zeigen.

15.12.2025

Am 9. Dezember 2025 stürzt in Russland die letzte flugfähige Antonow An-22 während eines Testflugs ab. Augenzeugen zufolge zerbricht das Transportflugzeug bereits in der Luft. Ein nun veröffentlichtes Video soll den Moment des Unglücks zeigen.

Christian Thumshirn

15.12.2025, 13:17

Ein Video aus sozialen Netzwerken soll den Absturz der Antonow An-22 während eines Testflugs am 9. Dezember 2025 dokumentieren.

Die Aufnahmen stammen offenbar aus mehreren Perspektiven und halten den Moment fest, in dem das Transportflugzeug in geringer Höhe auseinanderbricht.

Was auf den Aufnahmen zu erkennen ist

Zu sehen ist demnach, wie sich das Heck des Transportflugzeugs löst und die An-22 anschliessend in einen Stausee stürzt. Eine Explosion oder Rauch sind nicht erkennbar, stattdessen steigt eine grosse Wasserfontäne auf.

Die Echtheit des Videos ist bislang nicht bestätigt, es passt jedoch zu Augenzeugenberichten und bekannten Rahmendaten des Absturzes vom 9. Dezember 2025.

Mehr Videos aus dem Ressort

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Drama in 4500 Metern – Höhe Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei

Ein Skydiver bleibt am Flugzeug hängen – sein Reservefallschirm verhakt sich am Flügel. Hilflos baumelnd, nur mit einem Messer ausgerüstet, kämpft er um sein Leben. Das Video zeigt, wie er um sein Leben kämpft.

11.12.2025

Mehr zum Thema

Zahl der Toten weiter angestiegen. Suche nach Vermissten nach US-Flugzeugabsturz geht weiter

Zahl der Toten weiter angestiegenSuche nach Vermissten nach US-Flugzeugabsturz geht weiter

Aktuell. Frachtflugzeug stürzt in USA ab – Verletzte gemeldet

AktuellFrachtflugzeug stürzt in USA ab – Verletzte gemeldet

«Bin der glücklichste Mensch, aber ich leide». Beim Air-India-Absturz starben 241 Menschen – jetzt spricht der einzige Überlebende

«Bin der glücklichste Mensch, aber ich leide»Beim Air-India-Absturz starben 241 Menschen – jetzt spricht der einzige Überlebende

Meistgelesen

Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22
Grüne schlagen Jungpolitiker zur Wahl vor – dann kommt's zum Eklat
Er schnappte dem Täter die Waffe weg – das ist Ahmed, der Held von Sydney
Jugendliche legen Platte auf Gleis – Zug rast mit 140 km/h darüber
Jetzt ist der Name von Saubers Nachfolge-Team in der Formel 1 offiziell