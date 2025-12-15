Neues Video aufgetaucht – Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22 Am 9. Dezember 2025 stürzt in Russland die letzte flugfähige Antonow An-22 während eines Testflugs ab. Augenzeugen zufolge zerbricht das Transportflugzeug bereits in der Luft. Ein nun veröffentlichtes Video soll den Moment des Unglücks zeigen. 15.12.2025

Am 9. Dezember 2025 stürzt in Russland die letzte flugfähige Antonow An-22 während eines Testflugs ab. Augenzeugen zufolge zerbricht das Transportflugzeug bereits in der Luft. Ein nun veröffentlichtes Video soll den Moment des Unglücks zeigen.

Ein Video aus sozialen Netzwerken soll den Absturz der Antonow An-22 während eines Testflugs am 9. Dezember 2025 dokumentieren.

Die Aufnahmen stammen offenbar aus mehreren Perspektiven und halten den Moment fest, in dem das Transportflugzeug in geringer Höhe auseinanderbricht.

Was auf den Aufnahmen zu erkennen ist

Zu sehen ist demnach, wie sich das Heck des Transportflugzeugs löst und die An-22 anschliessend in einen Stausee stürzt. Eine Explosion oder Rauch sind nicht erkennbar, stattdessen steigt eine grosse Wasserfontäne auf.

Die Echtheit des Videos ist bislang nicht bestätigt, es passt jedoch zu Augenzeugenberichten und bekannten Rahmendaten des Absturzes vom 9. Dezember 2025.

Mehr Videos aus dem Ressort