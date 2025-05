Georgia Gardner and ihr Partner Josh Fishlock drücken ihren Dachshund Valerie ganz fest an sich. Ruby Stewart/The Advertiser via AP/Keystone

Mehr als ein Jahr schlägt sich Zwergdackel Valerie allein durch das Unterholz der australischen Känguru-Insel. Retter sprechen von einem Wunder. Bei der Wiedervereinigung mit den Haltern fliessen Tränen.

Eine Zwergdackeldame ist nach 18 Monaten allein auf der australischen Känguru-Insel mit ihren Haltern wiedervereint worden. Das Tier kam mit der Situation augenscheinlich bestens zurecht und legte ordentlich an Gewicht zu.

Bei ihrem Verschwinden hatte die inzwischen fast dreijährige Valerie, die somit etwa ihr halbes Leben als Verschollene fristete, vier Kilogramm auf den Rippen. Als sie am 25. April nach 529 Tagen in eine Falle tappte, waren es rund sieben Kilogramm. Es wird spekuliert, dass sich der kleine Dachshund aus überfahrenen Tieren und Hinterlassenschaften von Wildtieren einen Schmaus machte.

«Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen»

Halterin Georgia Gardner berichtete am Mittwoch in einer Mitteilung, ihr Hund sei ihr ohne Zögern direkt in die Arme gelaufen, als die gemeinnützige Organisation Kangala Wildlife Rescue das Duo auf der Insel vor der Küste des Bundesstaats South Australia zum ersten Mal seit November 2023 wieder zusammenführte. «Sie rannte direkt auf mich zu – ich bin einfach in Tränen ausgebrochen», sagte Gardner. «Sie wedelte mit ihrem Schwanz, machte ihre kleinen Freudengeräusche und zappelte vor Freude. Ich habe sie gehalten und geweint.»

Gardner und ihr Partner Josh Fishlock hatten auf der Insel Urlaub gemacht. Sie waren gerade angeln, als Valerie aus einem kleinen Gehege entkam. Das Paar suchte verzweifelt, musste aber schliesslich aufs Festland zurückkehren. Im März sichteten Freiwillige von Kangala Wildlife Rescue dann die auffällige Ergänzung der australischen Fauna.

Valerie kam alleine auf der Insel bestens zurecht. Georgia Gardner via AP/Keystone

Freiwillige suchten 1000 Stunden nach ihr

Schätzungsweise 1000 Stunden brachten freiwillige Helfer damit zu, auf einer riesigen Fläche nach dem Tier zu suchen. Nachdem er im April Aufnahmen sah, wie Valerie an einer Falle schnüffelte, sei er erstaunt gewesen, wie klein die Dackeldame tatsächlich war, sagte Jared Karran, der Direktor der auf Wildtierrettungen spezialisierten Organisation. «Wenn es ein Wunder war, dass sie überlebt hat, ist es angesichts ihrer Grösse einfach unglaublich, dass sie da draussen überleben und gedeihen konnte», sagte Karran.

Nach der Odyssee steht für Valerie noch eine weitere Reise an: Die Rückfahrt mit Gardner und Fishlock in ihre Heimatstadt Albury im Bundesstaat New South Wales. Angesichts der bemerkenswerten Verfassung Valeries bei ihrem Wiederauftauchen werde sie auch weiter rohes Essen erhalten, sagte Gardner. In Albury werde sie dann auch mit Katze Lucy und dem Australian Cattle Dog Mason wiedervereint. Und dann werde sie auch jemand Neues treffen: Die Dackeldame Dorothy, die das Paar nach Valeries Verschwinden anschaffte.