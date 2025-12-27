  1. Privatkunden
Polizei jagt entlaufenes Schwein Ausgebüxter Eber legt Autobahn A13 bei Chur lahm

SDA

27.12.2025 - 15:26

Der Eber legte am Samstagmorgen die A13 bei Chur lahm.
Der Eber legte am Samstagmorgen die A13 bei Chur lahm.
Bild: Keystone

Ein Schwein hat in Chur am Samstag die Autobahn lahmgelegt. Der Eber ist auf der A13 aus einem Anhänger «ausgestiegen», wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag berichtete.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

27.12.2025, 15:26

27.12.2025, 16:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein ausgebüxtes Schwein hat auf der A13 bei Chur für Chaos gesorgt.
  • Der Eber war aus einem Anhänger entkommen.
  • Die Kantonspolizei musste die Autobahn sperren und das widerwillige Tier einfangen.
Mehr anzeigen

«Da ist ein Schwein auf der Autobahn bei Chur»: Jene Meldung sei kurz vor 10.00 Uhr eingegangen, teilte die Polizei auf Facebook mit.

Das Tier liess sich demnach etwas widerwillig einfangen. Nach einer rund 20-minütigen Sperrung konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Eber sei zwar etwas benommen gewesen, ansonsten aber wohlauf, hiess es weiter. Er wurde wieder in den Anhänger verladen und setzte seine Reise fort.

Besuch im Schweinestall: Wann geht es einer Sau gut?

Besuch im Schweinestall: Wann geht es einer Sau gut?

Wie geht es den Schweizer Nutztieren? blue News besucht einen Befürworter und einen Gegner der Massentierhaltungs-Initiative und fragt, was Schweine brauchen.

07.09.2022

