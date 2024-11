Ausgerissenes Kalb trabt über Zürcher Europabrücke

Auf der Europabrücke in Zürich ist am Freitagmorgen ein Kalb über die Europabrücke getrabt. Die Polizei hat das Tier, das offenbar in den Schlachthof hätte gebracht werden sollen, eingefangen.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein ausgebüxtes Kalb wurde am Freitagmorgen auf der Europabrücke in Zürich von der Polizei eingefangen.

Das Tier sollte ursprünglich in den Schlachthof gebracht werden, entkam jedoch und wurde schließlich mit Seilen gesichert.

Die Polizei brachte das Kalb ins Tierspital, wo es untersucht wird; sein weiteres Schicksal ist unklar. Mehr anzeigen

Am Freitagmorgen um 9 Uhr trabt auf der Europabrücke in Zürich West ein Kalb. Ein Augenzeuge sagt zum «Blick», zuerst sei das Kalb vorbeigelaufen, dann sei die Polizei angerückt.

Die Beamten riegeln die Brücke zusammen mit weiteren Autofahrern ab. Damit sitzt, oder besser steht, das Kalb in der Falle. Mit Seilen sichern die Polizisten danach das Tier.

Der Augenzeuge sagt, das Kalb hätte in den Zürcher Schlachthof gebracht werden sollen und sei dabei offenbar ausgerissen.

Die Polizei hat den Ausreisser zur Untersuchung ins Tierspital gebracht. Ob und wann er geschlachtet wird, ist nicht bekannt.