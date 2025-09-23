Australien erlebt heftige Grippewelle – was das für die Schweiz bedeutet

Philip Dulian/dpa

Die Grippesaison startete in Australien besonders früh und fiel stark aus. Auch in der Schweiz könnte das Gesundheitssystem im Winter durch Grippe, Covid und RSV belastet werden – das BAG setzt auf Vorsorge und eine erste nationale Impfwoche.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Australien verlief die diesjährige Grippesaison ungewöhnlich früh und heftig, begleitet von hohen Covid- und RSV-Zahlen.

Für die Schweiz ist die Lage schwer prognostizierbar, doch der angepasste Impfstoff könnte guten Schutz bieten.

Das BAG startet im November erstmals eine nationale Impfwoche, um Impfungen gegen Grippe, Covid-19 und RSV niederschwellig zugänglich zu machen. Mehr anzeigen

In Australien verlief die Grippesaison in diesem Jahr ungewöhnlich früh und heftig – auch die Schweiz beobachtet die Entwicklung aufmerksam. Die Zahlen könnten Hinweise auf den kommenden Winter geben, doch wie stark die Welle hierzulande ausfallen wird, bleibt unsicher, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Auf der Südhalbkugel stiegen die Grippefälle bereits im April und Mai stark an – deutlich früher als üblich – und hielten bis Anfang September an. Die Behörden sprechen von einer der intensivsten und längsten Epidemien der letzten Jahre. Allein im Bundesstaat Queensland mussten Spitäler geplante Operationen verschieben, um die Zahl der Grippepatientinnen und -patienten bewältigen zu können.

Neben Influenza A (H3N2), die besonders schwere Krankheitsverläufe verursachen kann, breitete sich auch Influenza B stark aus und machte zeitweise mehr als 40 Prozent der Fälle aus. Zudem stiegen Covid- und RSV-Infektionen parallel deutlich an.

Ob und wie sich die Situation auf die Schweiz übertragen lässt, ist offen. «Verschiedene Faktoren sind entscheidend», sagt ein Sprecher des Bundesamts für Gesundheit (BAG) der Zeitung. Dazu zählten die Immunität in der Bevölkerung, die aktuell zirkulierenden Viren sowie die Wetterlage.

Nationale Impfwoche im November

Die jährliche Anpassung des Impfstoffs gilt als komplexe Aufgabe, da die WHO-Gremien ihre Empfehlung bereits Monate im Voraus festlegen müssen. «Je nachdem, wie gut der Impfstoff dann die tatsächlich im Winter zirkulierenden Grippeviren abdeckt, liegt die Wirksamkeit zwischen 20 und 80 Prozent. In einem durchschnittlichen Jahr liegt sie bei rund 50 Prozent», erklärt der BAG-Sprecher dem «Tages-Anzeiger» weiter.

Für diese Saison dürfte die Schutzwirkung günstiger ausfallen: Die Zusammensetzung des Impfstoffs wurde angepasst, und Daten aus Australien zeigen, dass 90 Prozent der hospitalisierten Grippefälle ungeimpft waren. Auch wenn eine Impfung eine Ansteckung nicht immer verhindern kann, senkt sie nachweislich das Risiko schwerer Verläufe.

Das BAG empfiehlt insbesondere Personen ab 65 Jahren, Schwangeren und Menschen aus Risikogruppen die jährliche Grippeimpfung. Neu findet vom 10. bis 15. November erstmals eine nationale Impfwoche statt. «In dieser Woche kann sich die Bevölkerung in den teilnehmenden Arztpraxen und Apotheken niederschwellig und einfach gegen Covid-19, die Grippe und RSV impfen lassen», so der BAG-Sprecher weiter. Bisher gab es jeweils einen nationalen Impftag.

Belastung durch mehrere Viren möglich

Parallel zum Blick nach Australien warnt das BAG auch vor einer zunehmenden Zirkulation von Sars-CoV-2 in der Schweiz. Abwasserdaten deuten auf die rasche Ausbreitung der Variante XFG, auch Stratus genannt, hin. Sie wurde Anfang 2025 erstmals nachgewiesen und verbreitet sich inzwischen weltweit.

Eine Studie der australischen Statistikbehörde hatte zuletzt aufgezeigt, dass in den Jahren 2023 bis Mai 2025 mehr Menschen an Covid verstarben als an Grippe oder RSV. Ein ähnliches Zusammentreffen mehrerer Viruswellen könnte auch hierzulande das Gesundheitssystem belasten.