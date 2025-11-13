  1. Privatkunden
Dem Tod von der Schippe gesprungen Australier überlebt Ringkampf mit Weissem Hai

Adrian Kammer

13.11.2025

Dem Tod von der Schippe gesprungen: Australier überlebt Ringkampf mit Haifisch

Dem Tod von der Schippe gesprungen: Australier überlebt Ringkampf mit Haifisch

Der 61-jährige Andy McDonald wird beim Wingfoilen in Australien von einem Hai angegriffen. Dank seiner guten Reaktion und viel Glück kam er unverletzt davon. Nur das Surfbrett wurde angebissen.

13.11.2025

Der 61-jährige Andy McDonald wird beim Wingfoilen in Australien von einem Hai angegriffen. Dank seiner guten Reaktion und viel Glück kam er unverletzt davon. Nur das Surfbrett wurde angebissen.

Adrian Kammer

13.11.2025, 19:25

13.11.2025, 19:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Australier Andy McDonald wurde beim Wingfoilen von einem Hai angegriffen.
  • Der 61-Jährige kam nur knapp mit dem Leben davon.
  • Der weisse Hai zog ihn unter Wasser, wo sie sich einen Ringkampf lieferten.
Mehr anzeigen

Der Australier kann sein Glück kaum fassen. Er hält sein Surfbrett in den Händen. Ein gutes Stück davon fehlt. Ein Weisser Hai hatte es zuvor herausgebissen. Andy McDonald erzählt im Interview, wie das Tier scheinbar aus dem Nichts auftauchte, als er beim Wingfoilen vor der australischen Küste unterwegs war.

Die folgenden dramatischen Sekunden sind im Video zu sehen: Der Hai zog den 61-Jährigen unter Wasser. Dieser wehrte sich mit Händen und Füssen. Er entkam nur knapp dem scheinbar sicheren Tod. 

Das ist Wingfoilen

  • Wingfoilen ist eine Wassersportart, bei der man auf einem Brett mit einem angebrachten Flügel (Foil) steht, der durch die Wassergeschwindigkeit einen Auftrieb erzeugt. Ein in den Händen gehaltener, freistehender Segel-Flügel (Wing) treibt den Sportler an, ähnlich wie beim Windsurfen und Kitesurfen, wobei der Wing nicht fest mit dem Brett oder dem Fahrer verbunden ist. Durch die Kombination dieser Elemente können die Fahrer quasi über dem Wasser «fliegen», was den Wasserwiderstand reduziert und ein Gefühl der Schwerelosigkeit vermittelt.
Mehr anzeigen

