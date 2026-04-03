Schweizerin Ella ist nach Vietnam ausgewandert – doch der Neustart gerät ins Wanken

Die gebürtige St. Gallerin Ella lebt seit sieben Monaten in Vietnam. zvg

Davon träumen viele Schweizerinnen und Schweizer: Das Land verlassen und an einem schönen Ort den Ruhestand geniessen. So auch Ella. Sie ist nach Vietnam gezogen – doch dort ist nicht alles so paradiesisch wie erhofft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizerin Ella (62) ist vor sieben Monaten nach Vietnam ausgewandert und teilt seither ihre Erfahrungen auf Social Media.

Trotz günstiger Lebenshaltungskosten und eines offeneren Soziallebens kämpft sie zunehmend mit Alltagsschwierigkeiten.

In der Schweiz hatte sie mehrere berufliche Standbeine, fühlte sich dort jedoch nie wirklich zuhause und kritisiert hohe Kosten sowie fehlende Willkommenskultur.

Ihre anfängliche Begeisterung für Südostasien ist inzwischen Ernüchterung gewichen, weshalb sie Vietnam bald verlassen will. Als nächstes plant sie mit ihrem Kater einen Neustart in Thailand. Mehr anzeigen

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Als blue News Auswanderin Ella in Hoi An, Vietnam, erreicht, ist es bei ihr 15:30 Uhr. Die gebürtige St. Gallerin war bereits mit Leo, ihrem geretteten Kater, im Hotelgarten spazieren. Zuvor hatte sie beim Tierarzt dem frisch kastrierten Tier die Fäden ziehen lassen. Als sie den abgemagerten Kater vor ein paar Monaten in einem Strassencafé in Phu Quoc Island zwischen den Stühlen umherstreifen sah, konnte sie nicht anders, als ihn mitzunehmen. Seitdem ist Leo an ihrer Seite: «Er hat sich schnell an sein neues Leben gewöhnt.»

Da Ella in Vietnam keinen fixen Wohnort hat, wohnt sie im Hotel. «Ich möchte die Möglichkeit haben, ohne Erklärung gehen zu können, wenn mir etwas nicht passt.» Wie es tatsächlich ist, in Vietnam im Hotel zu leben, hatte sie völlig unterschätzt. Auf Phu Quoc etwa musste sie innerhalb von nur zwei Wochen gleich viermal das Hotel wechseln – mal wegen ausgebuchter Zimmer, mal wegen Wasserschäden oder Baustellenlärm.

Trotzdem nimmt sie das in Kauf und gibt ihren Followern hilfreiche Tipps, wie man auch mit wenig Budget das passende Hotel findet. Ella nimmt kein Blatt vor den Mund und teilt ihre positiven sowie negativen Erlebnisse konsequent auf Instagram. Der Algorithmus reagiert auf ihre Ehrlichkeit: Ihre Followerzahl nähert sich 13 000.

«In der Schweiz sind Parks und Badis im Sommer voll»

In einem Video erklärt die 62-jährige, stilbewusste Frau, die ein Faible für schöne Kleider hat, warum sie mit zwei Koffern und zwei Rucksäcken ausgewandert ist. Die Schweiz sei «überbevölkert, Parks und Badis im Sommer voll und von Oktober bis April zu grau und zu kalt ». Hinzu kämen stark gestiegene Mietpreise: «Wenn in der Schweiz, dann möchte ich im Raum Zürich wohnen. Aber seit 2022 kann man sich das als Normalverdiener nicht mehr leisten», so Ella gegenüber blue News.

Der Wohlstand, den viele mit der Schweiz verbinden, sei nur noch für wenige zugänglich. Ella, die in der Schweiz mehrere berufliche Standbeine hatte – zuletzt 10 Jahre lang als Portraitfotografin und Fitness-Personaltrainerin – spürt das deutlich. «Das Bild, das die meisten Menschen von der Schweiz haben und was die Schweiz weltweit vermittelt, stimmt einfach nicht mehr. Die Preise sind gestiegen, es ist abartig. Viele Familien geraten dadurch in grosse Bedrängnis», sagt sie.

Immer als Ausländerin gefühlt

Auch die Schweizer Cliquen-Kultur kritisiert Ella: Sie habe sich in ihrem eigenen Land nie richtig willkommen gefühlt. «Ich fühlte mich immer als Ausländerin.» Kontakte zu knüpfen sei schwer, die Schweiz habe keine echte Willkommenskultur – ein Mindset, das ihr nicht entspricht, obwohl sie ansonsten die Werte des Landes teilt.

Als Ella den abgemagerten Kater vor ein paar Monaten in einem Strassencafé in Phu Quoc Island zwischen den Stühlen umherstreifen sah, konnte sie nicht anders, als ihn zu adoptieren. zvg

In Vietnam hingegen habe sich ihr Sozialleben stark verändert: «Es ist einfach, mit Fremden ins Gespräch zu kommen, einen Kaffee zu trinken oder ein paar Stunden gemeinsam zu verbringen.» In der Schweiz sei das eher unüblich.

In Südostasien lebe sie besser als in der Schweiz – vom Wetter über das Meer bis hin zu den Finanzen, die ihr ein deutlich entspannteres Leben ermöglichen. Doch nach sieben Monaten reichen diese Argumente nicht mehr aus, um im Land zu bleiben. Im Gegenteil: Ella kann es kaum erwarten, Vietnam den Rücken zu kehren. «Ich habe es satt», sagt sie gegenüber blue News – und auch in ihren Videos wird die Lage deutlich.

«Real Life und Tipps»

Schon kurz nach ihrer Ausreise aus der Schweiz zeigte sie, wie die Realität im Land abseits der paradiesischen Kulissen aussieht – ganz anders, als man es von Reiseinfluencern gewohnt ist. In einem Video spricht sie freimütig über vietnamesische Hotels: «Wenn man als mittelständische Schweizerin nach Vietnam zieht, muss man echt Nerven haben. Vor allem, wenn man sich hochpreisige Hotels nicht leisten kann.» Ella verfügt über 1.400 Schweizer Franken monatlich. «Du kannst sicher sein, dass du in jedem Budget-Hotel Überraschungen erlebst. Ich gehe mit vielem um, aber es gibt gewisse Grenzen», sagt sie im Video.

Besonders störe sie die Hygiene der Zimmer: Da die Putzfrauen nicht gründlich genug seien, putzt Ella ihr Zimmer selbst. Barfuss auf einem Handtuch auf dem nassen Badezimmerboden zieht sie mit einem Abzieher das Wasser ab. «In vielen Hotels gibt es keinen Duschvorhang. Wenn du den Boden nicht abziehst, bleibt er stundenlang nass. Ich muss das nicht haben.»

Während manche Follower sie deshalb als «Prinzessin auf der Erbse» bezeichnen, schätzen die meisten ihre ehrlichen Einblicke. «Bei mir bekommen die Leute ‹Real Life› und Tipps», sagt Ella. Dazu gehört auch, Missstände aufzuzeigen: «Tiere werden hier nicht respektiert. Ich sehe das sogar beim Tierarzt, der zwei eingesperrte Kanarienvögel hat, die noch nie Tageslicht gesehen haben.»

Neustart in Thailand?

«Ich suche immer das Gute. Aber hier – da muss ich ehrlich sagen – schlägt es mir richtig auf die Stimmung.» Doch Ella ist eine konsequente Frau und hat längst einen Plan: Schon bald wird sie gemeinsam mit Kater Leo ihr Glück in Thailand versuchen. «Zumindest ist die Dienstleistungsqualität dort besser», sagt sie und fügt nachdenklich hinzu: «Ich suche einen Platz, an dem ich länger bleiben kann. Bisher habe ich ihn noch nicht gefunden.»

Eigentlich wollte sie im Mai zurück nach Europa ans Meer. Doch der Krieg im Iran machte ihr einen Strich durch die Rechnung: Die Flugpreise schossen in die Höhe. Vorerst bleibt Ella deshalb in Südostasien.

«Ich suche einen Platz, an dem ich länger bleiben kann»

Mit einem Tier auszuwandern, ist alles andere als einfach. Ihre Follower verfolgen gespannt, wie Ella quer mit dem Bus durch die Stadt fährt, um alle Unterlagen für die Ausreise zu besorgen. «Weil ich in ein anderes Land ziehe, habe ich extrem viel Papierkram und zahlreiche Tierarzttermine, um alles zusammenzustellen», erklärt sie. Das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch kostspielig: Allein das Flugticket für Leo kostet mit Vietnam Airlines dreimal so viel wie ihres. Doch den Kater will sie auf keinen Fall zurücklassen.

Ob Thailand tatsächlich ihr neues Zuhause wird, ist ungewiss. Auch, ob sie sich künftig als Langzeitreisende oder als Auswanderin bezeichnen möchte, steht noch in den Sternen. Eines ist jedoch sicher: Ein typisches Rentnerleben führt sie nicht. Über Instagram will Ella weiterhin ihre Abenteuer teilen – direkt, ehrlich und unverstellt.

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