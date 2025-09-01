Autistischer Bub irrt über die Gleise einer Achterbahn

Der Hersheypark im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania. IMAGO / Wirestock

Eltern melden in einem Freizeitpark in Pennsylvania ihren autistischen Sohn als vermisst. Wenig später wird der Bub auf den Gleisen einer Achterbahn entdeckt – ein mutiger Besucher rettet ihn.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein autistischer Junge klettert in einem US-Freizeitpark auf die Gleisanlage einer Achterbahn.

Der Bub läuft verwirrt die Schienen entlang und droht herunterzufallen – umstehende Menschen reagieren entsetzt.

Ein mutiger Parkbesucher klettert schliesslich auf die Gleise und rettet den Jungen. Mehr anzeigen

Dramatische Szenen in einem Freizeitpark im US-Bundesstaat Pennsylvania: Eltern suchen verzweifelt ihren in der Menschenmenge verloren gegangenen Sohn. Sie melden ihn bei der Parkleitung als vermisst. Rund zwanzig Minuten später entdecken Besucher des Freizeitparks den autistischen Jungen auf den Schienen der «Monorail»-Achterbahn.

Das Gleis ist nur rund einen Meter breit und befindet sich auf Stützen rund zehn Meter über dem Boden. Offenbar war der Junge über den gesperrten «Monorail»-Bereich auf die Gleise gelangt, berichtet die Nachrichtenagentur «News5».

A young boy was rescued at Hersheypark theme park in Pennsylvania over the weekend after he was spotted walking along the monorail track. pic.twitter.com/Bxy7n8wT62 — ABC News (@ABC) September 1, 2025

Videos in den sozialen Medien zeigen den Jungen, wie er sichtlich verwirrt auf dem Gleis herumläuft. Als er von den Besuchern des Freizeitparks entdeckt wird, bildet sich eine aufgeregte Menschentraube unter der Hochbahn-Schiene. Die Menschen rufen dem Jungen zu, dass er auf keinen Fall springen soll. Sie zeigen mit den Händen in Richtung eines Gebäudes, auf das er zulaufen soll.

Retter springt von Eisstand auf das Gleis

Verstört von den Schreien der Menschenmenge hält sich der Bub seine Ohren zu. Er geht zuerst nach rechts in die falsche Richtung und schaut verschreckt in die Tiefe. Schliesslich dreht er doch noch um und läuft auf einen Mann zu, der auf das Dach eines Eisstandes geklettert war und ihm zuwinkt.

Der mutige Retter schafft es schliesslich, auf den Schienenstrang zu springen. Vorsichtig und mit ausgebreiteten Armen läuft er dem Jungen entgegen. Unter dem Jubel der umstehenden Menschen am Boden nimmt er den Bub in seine Arme und bringt ihn in Sicherheit.

Sicherheitsmängel im Park

Nach der waghalsigen Rettung des Jungen veröffentlichte der Hersheypark ein erleichtertes Statement: «Wir sind unseren Gästen für ihre Aufmerksamkeit und unserem Team für den schnellen Einsatz sehr dankbar. Wir bleiben dem höchsten Standard in der Sicherheit unserer Besucher verpflichtet.»

Für die Betreiber des Parks war es bereits der zweite Schreckensvorfall innerhalb weniger Tage. Erst vor wenigen Wochen war in dem Park ein neunjähriges Mädchen im Wellenbad ertrunken.