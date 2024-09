Durch den Aufprall des Zuges wurde das Auto von den Gleisen geschleudert, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend mitteilte. Bayern: Keystone

Eine 35-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend in Auboranges FR bei einem Bahnübergang ein blinkendes Lichtsignal übersehen und ist zwischen die Schranken geraten. Bevor der Zug ihr Auto erfasste, konnte sie sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte.

Die Lenkerin getraute sich nicht, die Schranken zu durchbrechen, wie die Kantonspolizei Freiburg weiter mitteilte. Dennoch sei sie geistesgegenwärtig genug gewesen, ihr Auto rechtzeitig zu verlassen.

Der herannahende SBB-Interregio-Zug, der von Lausanne nach Payerne unterwegs war, krachte laut den Behörden trotz Notbremsung in den Wagen und schleuderte ihn von den Gleisen.

Zugpassagiere reisen in Ersatzbus weiter

Niemand sei bei dem Unglück verletzt worden. Die 90 Zugpassagiere setzten ihre Reise in einem Ersatzbus fort, hiess es weiter.

Wegen des Vorfalls musste der Zugverkehr für die Dauer der Bergung des beschädigten Zuges und die Instandsetzung des Bahnübergangs unterbrochen werden. Das Auto hat der Mitteilung zufolge einen Totalschaden erlitten und wurde abgeschleppt.

Die 35-jährige Lenkerin wird laut Polizei bei den zuständigen Behörden angezeigt. Die Polizei wies darauf hin, dass die Sicherheitsschranken so ausgelegt sind, dass sie unter dem Druck eines Fahrzeuges nachgeben.

