Auto erfasst Kind auf Trampolin und kracht in Gebäude

Im niedersächsischen Bohmte kam ein Auto von der Strasse ab, erfasste einen kleinen Jungen und krachte in ein Scheunendach. Es gab mehrere Verletzte.

In der deutschen Gemeinde Bohmte ist ein Auto in das Dach einer Scheune gekracht und blieb dort stecken. Zuvor erfasste der Wagen einen Jungen, der in einem Garten auf einem Trampolin spielte, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Der Siebenjährige wurde demnach schwer verletzt. Auch die fünf Insassen im Auto kamen zu Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto im Landkreis Osnabrück am Samstag gegen 20.00 Uhr von einer Strasse abgekommen. Danach stiess der Wagen zunächst gegen ein geparktes Auto und durchbrach anschliessend eine Hecke. Das Auto fuhr dann in einen tiefer gelegenen Garten eines Nachbarhauses und erfasste dort auch das Trampolin mit dem Kind.

Das Fahrzeug sei wahrscheinlich durch Unebenheiten im Boden in die Luft geschleudert worden und in etwa drei Metern Höhe in die Scheune eingeschlagen, sagte der Polizeisprecher am Sonntag zum Unfallhergang.

Insgesamt vier Kinder verletzt

Im Auto sass der Polizei zufolge eine Familie bestehend aus dem 42 Jahre alten Fahrer, seiner 43-jährigen Ehefrau und ihren beiden elf- und zwölfjährigen Söhnen. Ausserdem befand sich noch ein 13-jähriger Junge im Auto. Die Frau sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Alle anderen Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die fünf wurden mit Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Man könne aber ausschliessen, dass Alkohol eine Rolle gespielt habe, sagte der Polizeisprecher. Dem Fahrer sei eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt worden.

«Aussergewöhnlicher Einsatz»

Aufnahmen von der Unfallstelle zeigen eine Schneise der Verwüstung: An Bäumen in einem Garten waren Äste abgerissen, abgebrochene Ziegel lagen auf dem Rasen. Das Trampolin war zerstört.

«Der Einsatz ist sehr aussergewöhnlich, natürlich», sagte ein Feuerwehrsprecher angesichts des Autos, das meterhoch in der Hauswand steckte. Um die Statik des Gebäudes einschätzen zu können, stimmte sich die Feuerwehr mit einem Fachberater des Technischen Hilfswerks ab.