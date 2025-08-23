  1. Privatkunden
Tragischer Unfall in Deutschland Auto erfasst Zwillinge auf Friedhofsparkplatz – beide tot

dpa

23.8.2025 - 15:15

Auto erfasst Zwillinge auf Friedhofsparkplatz – beide tot - Gallery
Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Bild: dpa

Die beiden 72-jährigen Geschwister erlagen ihren Verletzungen noch am Unfallort.

Die beiden 72-jährigen Geschwister erlagen ihren Verletzungen noch am Unfallort.

Bild: dpa

Auto erfasst Zwillinge auf Friedhofsparkplatz – beide tot - Gallery
Auto erfasst Zwillinge auf Friedhofsparkplatz – beide tot - Gallery. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Bild: dpa

Auto erfasst Zwillinge auf Friedhofsparkplatz – beide tot - Gallery. Die beiden 72-jährigen Geschwister erlagen ihren Verletzungen noch am Unfallort.

Die beiden 72-jährigen Geschwister erlagen ihren Verletzungen noch am Unfallort.

Bild: dpa

Auf dem Parkplatz eines Krefelder Friedhofs fährt ein Autofahrer ein 72-jähriges Geschwisterpaar an. Die beiden sterben. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

DPA

23.08.2025, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld (D) fährt ein Lenker ein Geschwisterpaar an.
  • Das 72-jährige Zwillingspaar wird unter dem Wagen eingeklemmt und dabei tödlich verletzt.
  • Der 77-jährige Lenker verlor nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Mehr anzeigen

Zwei Menschen sind auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei gehe von einem Unfall aus, sagte ein Sprecher. Aus bislang ungeklärter Ursache habe ein 77-Jähriger das 72-jährige Zwillingspaar mit seinem Wagen angefahren. 

Der Mann und die Frau beiden seien unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Die beiden wollten ein Grab besuchen, wie der Sprecher weiter sagte.

Notfallseelsorger kümmerten sich um Augenzeugen und Angehörige. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

US-Bundesstaat New York: Tote und Verletzte bei schwerem Busunglück

US-Bundesstaat New York: Tote und Verletzte bei schwerem Busunglück

Ein Reisebus mit mehr als 50 Insassen war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen, wie die Behörden mitteilten.

23.08.2025

