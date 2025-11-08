Im Video: Auto explodiert mitten in New York und löst Feuerball aus – sieben Verletzte
n New York gerät ein Müllbrand ausser Kontrolle und in Folge fangen auch mehrere Autos Feuer. Es kommt zu einer grossen Explosion. Eine Anwohnerin filmt alles mit. Sieben Feuerwehrleute werden verletzt.
07.11.2025
- Am Mittwoch kam es in der Bronx, New York City, zu einer Explosion, nachdem Müll und Autos auf dem Gehweg gebrannt hatten.
- Die Explosion löste eine riesige Feuerkugel aus, die in den Himmel aufstieg. Eine Anwohnerin filmte alles mit.
- Sieben Feuerwehrleute wurden beim Vorfall verletzt.
Mitten in New York, im Stadtviertel Bronx, kam es am Mittwoch zu einer grossen Explosion. Müll und Trümmer, die auf dem Trottoir standen, brannten. Weil sich das Feuer aber verbreitete und mehrere Autos erfasste, kam es zu einer plötzlichen Explosion. Diese verursachte eine riesige Feuerkugel im Himmel.
Eine Anwohnerin, die den Brand zuvor schon filmte, kriegt auch die Explosion mit und erschrickt.
Bei dem Vorfall wurden sieben Feuerwehrleute verletzt. Wie es ihnen geht, erfährst du im Video.
