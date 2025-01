Die Hintergründe des Vorfalls in New Orleans sind noch unklar. (Symbolbild) dpa

In New Orleans' beliebtem Ausgehviertel feiern Menschen ins neue Jahr. Plötzlich fährt ein Fahrzeug in die Menge. Die Rede ist von mehreren Toten.

Im Zentrum der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren – dabei sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Dies teilte die US-Stadt im Bundesstaat Louisiana mit. Ausserdem seien 30 Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Es handele sich um ein «Ereignis mit vielen Opfern», hiess es weiter.

Der Vorfall ereignete sich demnach auf der Ecke der beiden Hauptstrassen des French Quarter – Canal und Bourbon Street – in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages (Ortszeit).

Der US-Sender CBS News berichtete, dass es sich laut Augenzeugen um einen grösseren Wagen gehandelt haben soll, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Bourbon Street in die Menge gefahren sei. Anschliessend soll der Fahrer ausgestiegen und mit einer Waffe geschossen haben, worauf die Polizei mit Schüssen reagiert habe. Bislang gab es keine Informationen zum Fahrer und seinem Verbleib.

Louisianas Gouverneur Jeff Landry nannte das Geschehen beim Nachrichtendienst X eine «fürchterliche Gewalttat». «Bitte beten Sie gemeinsam mit Sharon und mir für alle Opfer und Ersthelfer vor Ort», schrieb er und rief dazu auf, den Bereich der Tat zu meiden.

Rettungskräfte waren mit einem massiven Aufgebot vor Ort. Laut einem Reporter des Senders WWLTV liess die Polizei Restaurants und Bars auf der Bourbon Street räumen und sperrte auch die Hauptstrasse des Viertels weiträumig ab.