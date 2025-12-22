  1. Privatkunden
Neun Verletzte bei Lichterparade Auto fährt in Menschenmenge in den Niederlanden

SDA

23.12.2025 - 06:16

Das Auto krachte durch einen Zaun in Nunspeet und kam auf einer Wiese zum Stillstand gekommen.
Das Auto krachte durch einen Zaun in Nunspeet und kam auf einer Wiese zum Stillstand gekommen.
Bild: Keystone/EPA/Roland Heitink

In einer niederländischen Gemeinde fährt eine 56-Jährige mit ihrem Wagen in eine Menschenmenge. Die Polizei geht vorerst nicht davon aus, dass sie es vorsätzlich tat.

Keystone-SDA

23.12.2025, 06:16

In den Niederlanden ist eine 56-jährige Frau nach Polizeiangaben mit ihrem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Sie und neun weitere Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilten die Polizei und die Kommune mit. Die Polizei geht nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge aber noch an. Der Vorfall ereignete sich in der Kommune Nunspeet, etwa 70 Kilometer im Osten von Amsterdam.

Fahrerin des Wagens leicht verletzt

Die Fahrerin des grauen Kleinwagens habe sich leichte Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Sie war mit ihrem Wagen aus einer Seitenstrasse gekommen und aus ungeklärter Ursache quer über einen Verkehrskreisel in die Menschenmenge gerast. Das Auto war nach Berichten von Augenzeugen durch einen Zaun gekracht und auf einer Wiese zum Stillstand gekommen. Reporter berichteten, dass keine Bremsspuren zu sehen waren.

Lichtparade wurde abgebrochen

Der Vorfall ereignete sich während einer Lichtparade mit geschmückten Autos. Viele Zuschauer standen am Strassenrand. Nach dem Vorfall waren Einsatzkräfte in grosser Zahl ausgerückt. Auch mehrere Traumahelikopter waren nach Angaben der Polizei im Einsatz.

Die benachbarte Gemeinde Elburg teilte mit, dass die Parade abgebrochen worden sei.

