  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall in Winterthur Auto kollidiert mit Zug – Lenker flüchtet 

Oliver Kohlmaier

23.1.2026

Der Lenker des Fahrzeug ist geflüchtet.
Der Lenker des Fahrzeug ist geflüchtet.
Stadtpolizei Winterthur

In Winterthur ist am Freitagabend ein Auto mit einem Zug kollidiert – der Lenker des Fahrzeugs hat sich jedoch aus dem Staub gemacht. Die Bahnstrecke Winterthur – Schaffhausen musste gesperrt werden.

Redaktion blue News

23.01.2026, 22:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Winterthur Veltheim ist ein Auto von einem Zug erfasst worden.
  • Als die Polizei eintraf, war der Lenker des Fahrzeugs jedoch geflüchtet.
  • Es entstand erheblicher Sachschaden.
Mehr anzeigen

Als die Polizeipatrouille eintraf, war der Lenker bereits verschwunden: In Winterthur Veltheim am Bahnübergang Bachtelstrasse wurde am Freitagabend ein Auto von einem Zug erfasst. 

Die sofort ausgerückte Patrouille fand ein älteres Modell eines grauen Opel Corsa «Elegance» auf den Bahngleisen vor. Doch es war verlassen und auch sonst konnte niemand an der Unfallstelle angetroffen werden, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt. Warum das Fahrzeug auf dem Bahnübergang stand und es zur Kollision kam, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach Polizeiangaben entstand erheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke Winterthur – Schaffhausen musste gesperrt werden. Laut SBB ist diese nun jedoch wieder freigegeben. 

Mehr zum Thema

Selbstunfallserie in Herisau. Lenker rammt parkiertes Auto, fährt weiter und landet auf Hausdach

Selbstunfallserie in HerisauLenker rammt parkiertes Auto, fährt weiter und landet auf Hausdach

Mit Vollgas zur Anzeige. Junglenker fordert ausgerechnet Polizei zu Strassenrennen auf

Mit Vollgas zur AnzeigeJunglenker fordert ausgerechnet Polizei zu Strassenrennen auf

Betrunken und abgelenkt. 21-jähriger fährt bei Selbstunfall mehrere Zaunpfosten um

Betrunken und abgelenkt21-jähriger fährt bei Selbstunfall mehrere Zaunpfosten um

Meistgelesen

Trump dominiert Davos – doch zum Star avanciert gerade sein grosser Gegner
«Beleidigung der Opfer»: Meloni ausser sich wegen Freilassung Morettis
Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»
Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»
Trump beleidigt britische Afghanistan-Veteranen – Premier Starmer wütend