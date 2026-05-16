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Fahrer festgenommen Auto rast in Italien in Menschenmenge – mehrere Verletzte

dpa

16.5.2026 - 18:57

Im norditalienischen Modena fuhr ein Auto in eine Menschenmenge.
Im norditalienischen Modena fuhr ein Auto in eine Menschenmenge.
dpa

Im norditalienischen Modena fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Sieben Menschen sind verletzt, der Fahrer wird festgenommen.

DPA

16.05.2026, 18:57

16.05.2026, 19:25

In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Sieben Menschen seien verletzt worden, davon zwei schwer, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa den Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, vor Ort. Die Hintergründe sind nach Mezzettis Worten noch unklar, es handele sich jedoch um einen «äusserst schweren Vorfall».

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag im Zentrum von Modena. Der Wagen raste in eine Strasse in der Altstadt. Dort fuhr der Wagen nach den Worten von Mezzetti mit hoher Geschwindigkeit gezielt auf den Fussgängerweg und erfasste eine Gruppe von Passanten. Der Fahrer versuchte danach zu fliehen und verliess das Auto mit einem Messer in der Hand, berichteten mehrere Augenzeugen.

Mehrere Passanten verfolgten den Mann und konnten ihn daraufhin überwältigen. «Sie haben grossen Mut gezeigt, ihnen gilt mein Dank», sagte Mezzetti. Bei dem Mann handelt es sich Medienberichten zufolge um einen etwa 30-Jährigen. Er wurde festgenommen und soll von der Polizei befragt werden. Mezzetti kündigte an, später Details zu den Hintergründen zu nennen.

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