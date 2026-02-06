  1. Privatkunden
Zuerst mit Velofahrer kollidiert Autofahrerin (92) rast in Supermarkt in Los Angeles: Drei Tote, sechs Verletzte

dpa

6.2.2026 - 04:06

Das Auto, das in den Supermarkt in Westwood in Los Angeles gerast ist. (5. Februar 2026)
Das Auto, das in den Supermarkt in Westwood in Los Angeles gerast ist. (5. Februar 2026)
Bild: Keystone/AP Photo/Damian Dovarganes

Eine Autofahrerin ist in Los Angeles mit einem Velofahrer kollidiert und anschliessend in einen Supermarkt gerast. Drei Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben, sechs weitere wurden verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. 

DPA

06.02.2026, 04:06

06.02.2026, 04:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusamme

  • Eine Autofahrerin ist in Los Angeles mit einem Velofahrer kollidiert und anschliessend in einen Supermarkt gerast.
  • Drei Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben, sechs weitere wurden verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.
  • Drei Opfer, von denen einige unter dem Fahrzeug eingeklemmt waren, starben noch am Unfallort.
  • Vier Menschen mussten in Spitäler gebracht werden – zwei in ernstem Zustand und zwei mit leichten Verletzungen.
Mehr anzeigen

Eine 92-jährige Autofahrerin ist in Los Angeles mit einem Velofahrer kollidiert und anschliessend in einen Supermarkt gerast. Drei Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben, sechs weitere wurden verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Unfall wurde am Donnerstag kurz nach Mittag im Stadtteil Westwood gemeldet, wie die Sprecherin der Feuerwehr von Los Angeles, Lyndsey Lantz, mitteilte.

Zwei Männer im Alter von 30 und 55 Jahren sowie eine 42-jährige Frau, die sich alle zum Zeitpunkt des Unfalls in der Bäckerei des Supermarktgebäudes aufhielten, starben noch am Unfallort, wie die Feuerwehr berichtete.

Zwei Männer, beide 35 Jahre alt, seien in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden. Zwei weitere Männer im Alter von 38 und 37 Jahren hätten leichte Verletzungen erlitten. Sowohl der Velofahrer als auch die Fahrerin lehnten medizinische Hilfe und einen Transport ins Spital ab, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.

Rettungskräfte vor dem Supermarkt in Los Angeles. (5. Februar 2026)
Rettungskräfte vor dem Supermarkt in Los Angeles. (5. Februar 2026)
Bild: Keystone/AP Photo/Damian Dovarganes

Kein Verdacht auf Vorsatz

Fernsehaufnahmen zeigten einen silbernen Wagen mit vollständig geöffnetem Kofferraum, der sich im Inneren des Geschäfts befand. Die Autofahrerin habe nach dem Zusammenstoss mit dem Velofahrer die Kontrolle verloren und sei noch eine Strasse entlanggefahren, bevor sie schliesslich in den Bäckereibereich des Marktes raste, erklärte Polizeihauptmann Anthony Espinoza. Die Frau habe mit den Ermittlern kooperiert. Laut Espinoza besteht kein Verdacht auf Vorsatz. Er bezeichnete das Geschehen als «unglücklichen Vorfall».

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Campus der University of California Los Angeles (UCLA). Keiner der Getöteten oder Verletzten war Student der Universität, sagte Espinoza.

