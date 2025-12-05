Autolenker stirbt in Schüpfen bei Kollision mit BLS-Zug

Beim Zusammenstoss mit einem Zug ist am Freitagvormittag ein Autolenker gestorben. blue News

Im Kanton Bern hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Zwischen Schüpfen und Bundkofen geriet ein Auto auf die Bahngleise und wurde von einem Zug der BLS erfasst. Der Lenker konnte nur noch tot geborgen werden.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Zusammenstoss mit einem Zug in Schüpfen BE ist wurde ein Autolenker tödlich verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug auf die Bahngleise und wurde von hinten von einem Zug der BLS erfasst. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Zug und das eingeklemmte Fahrzeug kamen erst nach rund 200 Metern zum Stillstand.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt den Unfallhergang. Mehr anzeigen

Zwischen Schüpfen BE und Bundkofen BE ist am Freitagvormittag ein Zug der BLS mit einem Auto kollidiert. Wie die Kantonspolizei Bern am Abend mitteilt, kam der Autolenker dabei ums Leben. Den genauen Unfallhergang wird demnach noch untersucht.

Gemäss ersten Erkenntnissen geriet ein Auto aus noch zu klärenden Gründen in Schüpfen auf Höhe Horbengasse auf die Bahngeleise. Das Auto bewegte sich noch mehrere hundert Meter auf den Geleisen in Richtung Suberg, bevor ein von Schüpfen herkommender Zug der BLS es auf Höhe Bundkofen von hinten erfasste.

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung kamen der Zug sowie das durch die Kollision eingeklemmte Auto erst rund 200 Meter später zum Stillstand. Der Lenker konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Passagiere des Zugs blieben unverletzt. Sie wurden evakuiert und mit Bussen abgeholt. Die Zugstrecke Bern-Biel war zwischen Münchenbuchsee und Suberg-Grossafoltern bis zum späteren Nachmittag gesperrt.