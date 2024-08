Der 65-jährige Lenker verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Keystone

Bei einem Selbtunfall in Egerkingen SO ist ein 65-jähriger Mann verstorben. Laut der Polizei steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 65-Jähriger ist bei Egerkingen SO nach einem Selbstunfall verstorben.

Laut der Solothurner Kantonspolizei steht ein medizinisches Problem als Unfallursache im Vordergrund.

Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Ambulanz um den Mann. Dieser verstarb trotz Reanimationsmassnahmen. Mehr anzeigen

Ein 65-jähriger Mann ist bei einem Selbstunfall bei Egerkingen SO am Samstagmorgen noch am Unfallort verstorben. Ein medizinisches Problem stehe als Unfallursache im Vordergrund, teilte die Solothurner Kantonspolizei mit.

Der Mann war laut der Polizei kurz nach 8.30 Uhr in Richtung Egerkingen unterwegs. In einem Kreisel verlor er die Kontrolle über sein Auto, kollidierte mit einer Werbetafel und einem Hydranten und fuhr schliesslich durch zwei Maisfelder. Der Wagen kam daraufhin am Rande eines Feldwegs zum Stillstand, wie es weiter heisst.

Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Ambulanz um den Mann. Dieser verstarb trotz Reanimationsmassnahmen.

hanke, sda