Schwerer Unfall in Uster ZH Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Lastwagen

SDA

11.12.2025 - 21:59

In Uster ZH kam es am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, der ein Todesopfer forderte.
Kapo Zürich

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kanton Zürich gerät eine 26-Jährige mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallt mit einem Lastwagen zusammen. Sie erliegt wenig später im Spital ihren Verletzungen.

Keystone-SDA

11.12.2025, 21:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tragischer Verkehrsunfall in Uster: Eine 26-jährige Frau stirbt nach einer Kollision.
  • Die Autolenkerin war mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen zusammengeprallt.
  • Die Frau erlag wenig später im Spital ihren schweren Verletzungen.
Mehr anzeigen

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend nach einer Frontalkollision mit einem Lastwagen auf der Aathalstrasse zwischen Uster und Wetzikon ZH gestorben. Die 26-Jährige geriet zuvor aus laut der Polizei noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Die Frau war kurz nach 16.30 Uhr unterwegs, als sie in der leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und beim Aufprall schwer verletzt wurde, wie die Polizei am Abend weiter mitteilte.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die 26-Jährige durch einen Notarzt mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen. Der 53-jährige Lastwagenchauffeur blieb derweil unverletzt.

Die Kantonspolizei klärt die genaue Unfallursache in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ab. Die Aathalstrasse blieb wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt.

