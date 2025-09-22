Thyssenkrupp Presta streicht in Eschen und Oberegg rund 570 Stellen. Federico Gambarini/dpa

Der Autozulieferer streicht in Eschen (FL) und Oberegg (AI) rund ein Viertel der Jobs. Grund sind die aktuellen Probleme der Autoindustrie.

Betroffen sind vor allem nicht-produktive Bereiche, Kündigungen gelten als unvermeidbar.

Die Thyssenkrupp Presta AG will in den kommenden zwölf Monaten rund 570 Stellen in Eschen (Liechtenstein) und Oberegg AI abbauen. Das entspricht etwa einem Viertel der Belegschaft an den beiden Standorten.

Laut einer Unternehmensmitteilung sind verschiedene Abteilungen betroffen, «primär jedoch Bereiche ausserhalb der Produktion», wie Sprecherin Evelin Veit dem Liechtensteiner «Vaterland» sagt. Gemeinsam mit der Personalvertretung werde ein Sozialplan ausgearbeitet, der auch individuelle Unterstützungsangebote für die Mitarbeitenden vorsieht. «Allerdings sind bei einem Stellenabbau dieser Grössenordnung betriebsbedingte Kündigungen nicht zu vermeiden», so Veit.

Als Grund nennt das Unternehmen die anhaltenden Herausforderungen für die Autoindustrie. Strukturelle Marktveränderungen, technologische Umbrüche und schrumpfende Absatzzahlen setzten das Geschäft zunehmend unter Druck. «Vor diesem Hintergrund ist eine Anpassung unserer Kostenstruktur unumgänglich», sagte Veit gegenüber der Zeitung.

Die europäische Autoindustrie leidet seit geraumer Zeit unter Konkurrenz aus China sowie unter dem Umstieg von Verbrennern auf Elektrofahrzeuge. In Deutschland brach der Neuwagenabsatz im ersten Halbjahr 2025 um fast fünf Prozent ein, in der Schweiz um zwölf Prozent.

Seit Monaten gab es Spekulationen über Abbau

Thyssenkrupp Presta entwickelt in Eschen Lenksysteme, Fahrwerks- und Assistenztechnologien. Dort sind über 2000 Menschen beschäftigt. Der Standort Oberegg mit 120 Mitarbeitenden ist auf Werkzeugbau und Prototypenteile spezialisiert.

Bereits in den letzten Monaten hatte es Spekulationen über einen grösseren Abbau gegeben. Einstellungsstopp, restriktive Personalplanung und ein konzernweites Effizienzprogramm konnten diesen nicht verhindern. «Die Lage ist ernst. Unsere aktuellen Strukturen erlauben uns nicht, im internationalen Wettbewerb nachhaltig zu bestehen», sagte Viktor Molnár, COO von Thyssenkrupp Automotive Technology und künftiger Geschäftsführer der Presta, in der Mitteilung.

Vergleichbare Einschnitte gab es zuletzt auch bei anderen grossen Autozulieferern wie Bosch, ZF oder Continental. Der Gesamtkonzern Thyssenkrupp beschäftigt rund 100'000 Mitarbeitende, davon 31'600 in der Sparte Automotive Technology, die 2023/24 einen Umsatz von 7,5 Milliarden Euro erwirtschaftete – 400 Millionen weniger als im Vorjahr.