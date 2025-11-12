Baby stirbt nach zweifacher Spital-Narkose – Ärzte sollen ins Gefängnis

Das Baby verstarb bei der zweiten Narkose. (Symbolbild) Bild: Keystone/dpa/Sebastian Gollnow

In der Zentralschweiz steht ein dramatischer Eingriff an einem wenige Wochen alten Säugling im Zentrum eines kommenden Strafprozesses. Drei Spitalärzte sollen trotz deutlicher Warnsignale eine nicht dringliche Operation durchgeführt haben – das Kind überlebte den Eingriff nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Staatsanwaltschaft beschuldigt drei Ärzte, ein Neugeborenes trotz bekannter Risiken einem unnötigen Narkoseeingriff ausgesetzt zu haben.

Nach einem ersten Kreislaufkollaps wurde die Narkose gemäss Anklage erneut eingeleitet – kurz darauf starb das Baby.

Die Ermittler fordern teilbedingte Freiheitsstrafen von drei Jahren sowie Geldstrafen; die Angeklagten bestreiten sämtliche Vorwürfe. Mehr anzeigen

Ein Fall, der weit über die Region hinaus für Diskussionen sorgen dürfte: Die Staatsanwaltschaft der Zentralschweiz erhebt Anklage gegen drei leitende Mediziner eines regionalen Kinderspitals.

Gemäss der Anklageschrift beginnt die Vorgeschichte im Spätsommer 2021: Das Neugeborene kommt mit Hinweisen auf ein mögliches genetisches Williams-Beuren-Syndrom zur Welt, inklusive dokumentierter Auffälligkeiten am Herzen. Zu diesem Zeitpunkt gelten die Befunde zwar nicht als akut lebensbedrohlich, die behandelnde Kardiologie plant jedoch weiterführende Untersuchungen erst für mehrere Monate später.

Im Herbst wird im Kinderspital schliesslich eine Leistenoperation angesetzt – ein Eingriff, der laut Staatsanwaltschaft weder zeitkritisch noch medizinisch dringend war. In mehreren Aufklärungsgesprächen wird die OP vorbereitet; das Team geht davon aus, dass die Korrektur zeitnah erfolgen könne. Zwei Tage vor dem Eingriff untersucht die Kardiologie das Baby nochmals und stuft den Zustand als stabil ein, worauf die Operation freigegeben wird.

Mediziner versetzen Kind zwei Mal in Narkose

Bei der ersten Einleitung der inhalativen Narkose reagiert der Säugling laut Anklage extrem empfindlich. Innerhalb weniger Sekunden fällt der Blutdruck ab, das Herz-Kreislauf-System kollabiert. Das OP-Team leitet umgehend Wiederbelebungsmassnahmen ein – mit Erfolg. Nach der Reanimation stabilisiert sich das Kind. Ein sofort durchgeführter Herzultraschall zeigt keine akute Veränderung der kardialen Situation.

Trotz dieses ersten Zwischenfalls – und trotz des bereits bekannten Verdachts auf ein Syndrom, das Narkosen medizinisch besonders riskant macht – entscheiden sich die drei verantwortlichen Ärzte laut Staatsanwaltschaft kurze Zeit später, den Eingriff dennoch fortzuführen. Die Anklage hält fest, dass das Team «in engem zeitlichem Abstand» erneut eine inhalative Narkose einleitet, ohne zusätzliche Abklärungen oder alternative Vorgehensweisen zu prüfen.

Wieder kommt es zu schweren Kreislaufproblemen. Die Anklage spricht von «massiven hemodynamischen Instabilitäten», die das Baby diesmal nicht überlebt. Laut Obduktionsbericht stirbt es an einem akuten Herz-Kreislaufversagen, begünstigt durch die Grunderkrankung und die verabreichten Medikamente.

Laut der eingereichten Anklage hätten die drei Mediziner die spezifischen Risiken des vermuteten Syndroms unzureichend geprüft und die Eltern nicht umfassend über die potenziell lebensgefährliche Narkose aufgeklärt. Zudem sei der Eingriff medizinisch nicht dringlich gewesen.

Freiheitsstrafe beantragt

Besonders schwer wiegt aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Entscheidung, nach der erfolgreichen Reanimation erneut genau gleich in Narkose zu gehen – und das ohne zusätzliche Abklärungen. Im Obduktionsbericht heisst es, das Baby sei an einem Herz-Kreislaufversagen im Zusammenspiel mit der Grunderkrankung und den eingesetzten Medikamenten verstorben. Daraus leitet die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der eventualvorsätzlichen Tötung ab. Eventualiter stehe fahrlässige Tötung im Raum.

Für alle drei Beschuldigten beantragt die Strafverfolgerin drei Jahre Freiheitsstrafe, davon sechs Monate unbedingt, zusätzlich Geldstrafen und eine Busse.

Der Prozess findet am Dienstag vor dem Kriminalgericht Luzern statt. Für die Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.