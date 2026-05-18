Babys bezahlen rechte Stimmungsmache in den USA mit dem Tod

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Eltern verweigern Spritze Babys bezahlen rechte Stimmungsmache in den USA mit dem Tod

Julian Weinberger

18.5.2026

Immer weniger Babys erhalten in den USA eine Injektion mit Vitamin K. (Symbolbild)
Immer weniger Babys erhalten in den USA eine Injektion mit Vitamin K. (Symbolbild)
Bild: sda

Vermeintliche Social-Media-Experten und Impfgegner aus dem rechten Spektrum bringen die Vitamin-K-Spritze für Neugeborene in den USA in Misskredit. Während Gesundheitsminister Kennedy schweigt, sterben in der ganzen Nation Babys.

Julian Weinberger

18.05.2026, 22:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Babys nach der Geburt eine Vitamin-K-Spritze zu verabreichen, gehörte in den USA über Jahrzehnte zum medizinischen Standard.
  • Doch zunehmend sehen Eltern davon ab, ihren Neugeborenen die Injektionen geben zu lassen.
  • Zu dieser Skepsis trägt auch Gesundheitsminister Robert F. Kennedy bei, der ein Bekenntnis zur Sicherheit der Spritze verweigert – trotz Empfehlung der WHO.
Mehr anzeigen

Eine Injektion von Vitamin K für Neugeborene gehört in den USA seit Jahrzehnten zum Standardprogramm direkt nach der Geburt. Damit wird lebensbedrohlichen Vitamin-K-Mangelblutungen (VKDB) im Gehirn oder Darm vorgebeugt. Doch die bewährte Praxis wird zunehmend angezweifelt – mit tödlichen Folgen für die Babys.

Laut Recherchen des Portals «ProPublica» steigt die Zahl verstorbener Neugeborener aufgrund von Symptomen von VKDB seit geraumer Zeit stark an. Dabei wären die inneren Blutungen mit einer Injektion von Vitamin K in vielen Fällen vermeidbar gewesen. Zu diesem Schluss kam «ProPublica» nach der Auswertung von Hunderten medizinischen Unterlagen, Autopsieberichten und Gerichtsdokumenten.

Wirbel um Auftritt. Schläft Trump hier im Oval Office? Weisses Haus: «Er hat geblinzelt, du Trottel»

Wirbel um AuftrittSchläft Trump hier im Oval Office? Weisses Haus: «Er hat geblinzelt, du Trottel»

Eine genaue Bezifferung der Todesfälle ist nur schwer möglich, denn aktuell gibt es keine staatliche oder bundesstaatliche Erfassung. Fest steht aber: 2024 erhielten fünf Prozent der Neugeborenen keine Vitamin-K-Injektion. Seit 2017 bedeutet das einen Anstieg von 77 Prozent. In einigen US-Spitälern hat sich die Ablehnungsquote sogar mehr als verdoppelt.

Dabei haben Babys, die keine Spritze erhalten, ein 81-mal höheres Risiko, eine Vitamin-K-Mangelblutung zu entwickeln. Die Zahl ermittelte das Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Influencer der MAGA-Bewegung befeuern Impfskepsis

Doch warum verzichten Eltern zunehmend auf die Vitamin-K-Spritze? Sowohl aus dem politisch rechten Lager als auch bei Influencern in den sozialen Medien, die der MAGA-Bewegung von Präsident Donald Trump angehören, werden Zweifel an der Wirksamkeit der Vitamin-K-Spritzen gesät.

Streit um US-Chefärztin. Warum selbst Republikaner Trumps Kandidatin Casey Means bremsen

Streit um US-ChefärztinWarum selbst Republikaner Trumps Kandidatin Casey Means bremsen

Selbst ernannte Experten verteilen auf Social-Media-Plattformen Ratschläge. Ohne wissenschaftlichen Hintergrund verdrehen sie Fakten und benutzen medizinische Fachbegriffe falsch. Glaubt man ihrem Narrativ, sei die Vitamin-K-Gabe gar gefährlich und könne gesundheitliche Konsequenzen für die Babys nach sich ziehen.

Obwohl die Behauptungen jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren, trauen viele Eltern alternativen Gesundheitsforen mittlerweile mehr als dem Rat von medizinischem Fachpersonal.

US-Gesundheitsminister Kennedy verweigert Einordnung

Ein politisches Signal gegen die Desinformation und die Misstrauenskampagnen in den sozialen Medien sucht man allerdings vergeblich: Vonseiten des Gesundheitsministeriums fehlt jede Art von Einordnung. «Ich habe nie, buchstäblich nie, etwas dazu gesagt», bestätigte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy bei einer Anhörung eines Unterausschusses des Repräsentantenhauses Ende April. 

«Sie sagen nichts dazu, aber die Zweifel, die Sie an der gesamten Medizin und Wissenschaft gesät haben, verleiten Eltern zu gefährlichen Entscheidungen», verurteilte Demokratin Kim Schrier Kennedys Schweigen scharf. Anders als Kennedy sprechen nicht nur führende US-Gesundheitsinstitutionen, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Empfehlung für die Injektion von Vitamin K aus.

Rückläufiger Trend auch bei Kinderimpfungen sichtbar

Gemäss CNN gehört die Vitamin-K-Spritze zum medizinischen Standard in der Geburtsmedizin, neben einer antibiotischen Augensalbe und der Hepatitis-B-Impfung. Doch auch Letztere gerät zunehmend in Zweifel: Im vergangenen Dezember rückte gar das Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) im US-Bundesstaat Georgia von einer Empfehlung ab.

Dieser Trend spiegelt eine generelle Skepsis gegenüber Impfstoffen wider. Besonders aktiv wird dieses Narrativ von Impfgegnern befeuert, die seit der Corona-Pandemie massiv an Zulauf gewonnen haben. Analog zur Entwicklung bei den Vitamin-K-Spritzen und der Hepatitis-B-Impfung gerieten auch andere Kinderimpfungen in Misskredit: Gegen Masern und Keuchhusten werden seit der Pandemie weniger Kinder in den USA geimpft als zuvor.

Florida will Impfpflicht kippen – auch für Schulkinder

Florida will Impfpflicht kippen – auch für Schulkinder

Nach offiziellen Daten sind die Impfquoten für mehrere Krankheiten wie Masern, Diphtherie und Polio bei Kindergartenkindern in den USA im Schuljahr 2024/25 im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

04.09.2025

Mehr zum Thema

Zahlen-Chaos im Senat. Trumps Gesundheitsminister blamiert sich mit Rechnung und KI-Hund

Zahlen-Chaos im SenatTrumps Gesundheitsminister blamiert sich mit Rechnung und KI-Hund

Ethische Kontroversen. Zahlt die Krankenkasse? In den USA soll das nun KI entscheiden

Ethische KontroversenZahlt die Krankenkasse? In den USA soll das nun KI entscheiden

Meistgelesen

Babys bezahlen rechte Stimmungsmache in den USA mit dem Tod
Die Hockey-Nati spielt sich in einen Rausch und besiegt Deutschland mit 6:1
Deutsche Schauspielerin Luna Jordan stirbt mit nur 24 Jahren
Kleinkind stirbt nach Infektion in ägyptischem Fünf-Sterne-Resort
Aarau gegen GC ohne Sieger – Barrage-Hinspiel im Brügglifeld endet torlos