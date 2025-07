Backpackerin irrt elf Tage allein im australischen Outback umher

Zerstochen, hungrig und erschöpft aber lebend ist die deutsche Rucksack-Touristin Carolina Wilga nach elf Tagen dem australischen Busch entkommen. Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa

Elf Tage lang schlug sich Carolina Wilga durch die australische Wildnis. Auf der Suche nach Hilfe soll sich die deutsche Backpackerin am Verlauf der Sonne orientiert haben.

dpa/tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Backpackerin Carolina Wilga steckte mit einer Autopanne im australischen Busch fest.

Die Polizei suchte tagelang nach ihr, ohne Erfolg. Nach elf Tagen kann die Vermisste im Outback ein Auto auf einer Strasse anhalten.

Für die australische Öffentlichkeit und Behörden kommt die Rettung Wilgas einem Wunder gleich. Mehr anzeigen

Elf lange Tage streift die deutsche Backpackerin Carolina Wilga durch den Busch, in der Hoffnung, auf Hilfe zu treffen. So schildert es die australische Polizei nach der Rettung der 26-Jährigen. In der Zeit legt die junge Frau mindestens 24 Kilometer zu Fuss zurück und orientiert sich am Verlauf der Sonne.

Nach einer Panne habe Wilga die erste Nacht in ihrem Wagen verbracht und sich dann entschieden, in Richtung Westen zu laufen, in der Überzeugung, so schneller auf eine Strasse und Hilfe zu treffen, sagt die Polizeioberkommissarin Jessica Securo.

Unterwegs soll sie Regenwasser und Wasser aus Pfützen getrunken und teilweise in Höhlen übernachtet haben, berichteten australische Medien. Wilga sei einerseits strömendem Regen und Minusgraden, andererseits der starken australischen Sonne ausgesetzt gewesen, so die Polizei.

Mutter ruft zur Suche auf

Am Freitagnachmittag schliesslich sieht die erschöpfte Backpackerin das Auto von Tania Henley und kann die Australierin auf sich aufmerksam machen. «Ich habe sie umarmt. Sie war sehr emotional», sagte Henley der Nachrichtensendung «9 News Australia». Sie habe der 26-Jährigen einen Apfel angeboten und sie dann in den nächsten Ort mitgenommen. «Sie ist unverwüstlich», so Henley. Man müsse schon sehr viel Entschlossenheit mitbringen, um so zu überleben, sagte die Australierin.

Nachdem ihr Wagen von der Strasse abkam und sich im Sand festgefahren hatte, machte sich Carolina Wilga zu Fuss auf die Suche nach Hilfe. --/WESTERN AUSTRALIA POLICE FORCE/dpa

Durch einen mechanischen Fehler an ihrem Fahrzeug sei Wilgas Wagen von der Strasse abgekommen und habe sich im australischen Busch festgefahren, so die Polizeit.

Auch ihr Telefon war ausgeschaltet − was die Sorgen noch erhöhte, weil sie zuvor ihre Familie, die in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen lebt, regelmässig kontaktiert hatte. Wilgas Mutter hatte in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, die Suche der Polizei nach ihrer Tochter zu unterstützen.

«Wir haben nie die Hoffnung aufgegeben»

Dehydriert, erschöpft und hungrig wurde die 26-Jährige in die Regionalhauptstadt Perth ausgeflogen und wird dort seither medizinisch versorgt. Aber Wilga ist verhältnismässig glimpflich davongekommen: Sie hat laut Polizei kleinere Verletzungen wie Sonnenbrand, zahlreiche Insektenstiche, Prellungen, Schnittwunden und eine Fussverletzung erlitten.

Polizistin Securo erzählte auf einer Pressekonferenz, Wilga habe ihr erzählt, dass sie Australien liebe. Sie wolle unter anderem noch die Ostküste des Landes bereisen, falls sie könne.

Wilga erhalte auch «emotionale Unterstützung», um die Ereignisse der vergangenen Wochen zu verarbeiten, so Securo. Die Polizistin betonte, dass es im Falle einer Panne wichtig sei, im Fahrzeug zu bleiben, da es für Rettungskräfte einfacher sei einen Wagen zu lokalisieren als einen Menschen.

Es sei eine Herausforderung, in dem westaustralischen Terrain zu überleben, wenn man nicht wisse, wohin man gehe und was man machen müsse, so Securo. Die Polizei in der Region hatte tagelang nach Wilga gesucht. «Wir haben nie die Hoffnung aufgegeben», so Securo.

Notfunkgeräte für Reisen in entlegene Gebiete

Für die australische Öffentlichkeit und Behörden kommt die Rettung Wilgas einem Wunder gleich. «Jeder sollte sich bewusst sein, dass dies ein Beispiel dafür ist, wie gefährlich unser Buschland und unser Outback sein können», sagte Roger Cook, der Premierminister des Bundesstaates Western Australia, am Sonntag.

«Und jeder, der nach Westaustralien reist, sollte dies stets im Hinterkopf behalten. Wenn Sie längere Reisen in die Region Westaustralien planen, treffen Sie bitte die notwendigen Vorsichtsmassnahmen,» so Cook. Bei Reisen in entlegene Gegenden ohne Handyempfang seien vor allem Notfunkgeräte wichtig.

Wilga, die seit zwei Jahren durch Australien reiste, war zuletzt am 29. Juni in Beacon gesehen worden. Der Ort liegt im sogenannten westaustralischen Weizengürtel (Wheatbelt) − einer dünn besiedelten, für ihren Getreideanbau bekannten Region. Seither verlor sich ihre Spur, bis am Donnerstag ihr Fahrzeug in der Wildnis der riesigen Karroun Hill Nature Reserve entdeckt wurde, rund 300 Kilometer nordöstlich von Perth.