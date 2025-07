Am späten Freitagabend ist ein Mann am Zürichhorn ertrunken (Archivbild). KEYSTONE

Am späten Freitagabend ist ein Mann am Zürichhorn in den Zürichsee gestiegen und untergegangen. Polizeitaucher haben ihn geborgen. Ihre Reanimationsversuche sind erfolglos geblieben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann verschwindet am Freitagabend im Zürichsee und wird kurz darauf leblos von Tauchern der Wasserschutzpolizei geborgen.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch einen Notarzt verstirbt der Mann noch am Unfallort.

Polizei, Rechtsmedizin und Staatsanwaltschaft ermitteln zur Identität des Verstorbenen und den Umständen des Vorfalls.

Am Freitagabend nach 22 Uhr steigt ein Mann am Zürichhorn in den Zürichsee. In welcher körperlichen und emotionalen Verfassung er in dem Moment ist, ist nicht bekannt. Wenig später ist er laut Augenzeugen von der Wasseroberfläche verschwunden. Diese alarmieren die Polizei.

Stadtpolizei, Wasserschutzpolizei, Schutz & Rettung Zürich und Berufsfeuerwehr eilen zum Ort des Unfalls, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung berichtet.

Taucher bergen Ertrinkenden

Die Wasserschutzpolizei setzt Taucher ein, die den Mann nach kurzer Zeit unter Wasser finden und an Land bringen.

Ein Notarzt, der ebenfalls alarmiert worden ist, beginnt sofort mit der Reanimation des Mannes. Trotz aller Bemühungen kann sein Leben nicht gerettet werden. Der Mann stirbt noch am Unfallort.

Die Stadtpolizei Zürich, das Institut für Rechtsmedizin Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie arbeiten daran, die Identität des Verstorbenen festzustellen und die genauen Umstände des Unfalls zu klären.