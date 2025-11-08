  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Es war sehr beängstigend» Bär bricht in Spa-Hotel in Japan ein

Oliver Kohlmaier

8.11.2025

Bär bricht in Spa-Hotel ein

Bär bricht in Spa-Hotel ein

STORY: Das wohlig warme Thermalwasser der Namegawa-Quelle lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher ins nordjapanische Yonezawa. Am Freitag zog es allerdings einen ungebetenen Gast in den Ort. Ein Bär brach in ein Spa-Hotel ein, vermutlich aber eher auf der Suche nach etwas zu essen als nach einem Badespass. Vier Stunden rumpelte das über einen Meter grosse Raubtier im Gebäude herum, bevor es von Einsatzkräften getötet wurde. «Es war sehr beängstigend», sagt der Besitzer des Gasthauses, «alle Kühlschranktüren waren aufgerissen.» Menschliche Besucher befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht in der Unterkunft in der Präfektur Iwate. Wie lokale Medien berichteten, war sie für den Winter zwei Tage früher als geplant geschlossen worden, nachdem am 3. November ein Bär auf dem Parkplatz gesichtet worden war. Verletzte wurden nicht gemeldet.  Nicht immer sind Begegnungen mit den Wildtieren in letzter Zeit so glimpflich ausgegangen. In Japan hat es seit April mehr als 100 Bärenangriffe gegeben, bei denen laut Regierungsdaten 13 Menschen getötet wurden – ein Rekordwert. Mehr als zwei Drittel dieser Todesfälle ereigneten sich in Iwate und der benachbarten Präfektur Akita. Die japanische Regierung hat bereits Militär in das Gebiet geschickt. Zudem ist geplant, als Teil eines Notfallpakets mehr lizenzierte Jäger zu rekrutieren.

08.11.2025

Inmitten einer Rekordzahl von Bärenangriffen in Japan sorgt nun ein  kurioser Vorfall in Yonezawa für Schlagzeilen. Dort brach ein Tier in ein Spa-Hotel ein.

Redaktion blue News

08.11.2025, 21:38

08.11.2025, 21:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Norden Japans ist ein Bär in ein Spa-Hotel eingebrochen.
  • Über vier Stunden suchte das Tier nach Lebensmitteln und wurde schliesslich von Einsatzkräften getötet.
  • In Japan wurde in diesem Jahr ein neuer Rekordwert an Bärenattacken erreicht. Allein zwischen April und Oktober wurden 100 Menschen angegriffen, 13 davon starben.
Mehr anzeigen

In der nordjapanischen Stadt Yonezawa ist ein Bär in ein Spa-Hotel eingebrochen. Das Raubtier interessierte sich jedoch weit mehr für die Lebensmittel im Haus als für das traditionelle «Onsen» Bad.

Vier Stunden rumpelte das über einen Meter grosse Raubtier im Gebäude herum, bevor es von Einsatzkräften getötet wurde. «Es war sehr beängstigend», sagt der Besitzer des Gasthauses, «alle Kühlschranktüren waren aufgerissen.»

«Jeden Tag dringen Bären in Wohngebiete ein». Japan schickt Soldaten zum Schutz vor Bärenattacken

«Jeden Tag dringen Bären in Wohngebiete ein»Japan schickt Soldaten zum Schutz vor Bärenattacken

Zum Glück befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs keine Personen in dem Gebäude. Denn in Japan töten und verletzen Bären immer mehr Menschen. Im ganzen Land wurden zwischen April und Oktober insgesamt 100 Mal Menschen attackiert. Dabei gab es 13 Tote. In die besonders betroffene Präfektur Akita entsandte die Regierung bereits Soldaten.

Mehr zum Thema

«Er kam durch den Haupteingang». Bär randaliert im Supermarkt und verletzt zwei Menschen

«Er kam durch den Haupteingang»Bär randaliert im Supermarkt und verletzt zwei Menschen

Video geht viral. Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet

Video geht viralBär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet

Verhängnisvolle Begegnung in Japan. Bär greift Jogger an – und macht dessen Arm «unbrauchbar»

Verhängnisvolle Begegnung in JapanBär greift Jogger an – und macht dessen Arm «unbrauchbar»

Meistgelesen

Bertone schiesst Thun in der 90. Minute per Freistoss zum Sieg
Was geschah auf der Epstein-Ranch in New Mexiko?
Zwei Leichen in Lausanne gefunden
«Beschäftigt mich schon so lange» – Zeugin bricht nach sechs Jahren ihr Schweigen
Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes