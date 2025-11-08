Bär bricht in Spa-Hotel ein STORY: Das wohlig warme Thermalwasser der Namegawa-Quelle lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher ins nordjapanische Yonezawa. Am Freitag zog es allerdings einen ungebetenen Gast in den Ort. Ein Bär brach in ein Spa-Hotel ein, vermutlich aber eher auf der Suche nach etwas zu essen als nach einem Badespass. Vier Stunden rumpelte das über einen Meter grosse Raubtier im Gebäude herum, bevor es von Einsatzkräften getötet wurde. «Es war sehr beängstigend», sagt der Besitzer des Gasthauses, «alle Kühlschranktüren waren aufgerissen.» Menschliche Besucher befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht in der Unterkunft in der Präfektur Iwate. Wie lokale Medien berichteten, war sie für den Winter zwei Tage früher als geplant geschlossen worden, nachdem am 3. November ein Bär auf dem Parkplatz gesichtet worden war. Verletzte wurden nicht gemeldet. Nicht immer sind Begegnungen mit den Wildtieren in letzter Zeit so glimpflich ausgegangen. In Japan hat es seit April mehr als 100 Bärenangriffe gegeben, bei denen laut Regierungsdaten 13 Menschen getötet wurden – ein Rekordwert. Mehr als zwei Drittel dieser Todesfälle ereigneten sich in Iwate und der benachbarten Präfektur Akita. Die japanische Regierung hat bereits Militär in das Gebiet geschickt. Zudem ist geplant, als Teil eines Notfallpakets mehr lizenzierte Jäger zu rekrutieren. 08.11.2025

