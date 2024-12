Bär will Schweine fressen – doch die drehen den Spiess um

Arme Sau: Bär will Schweine fassen – doch die drehen den Spiess um Lange überlegt sich der Bär, wie er ins Gehege zweier Schweine kommt. Er klettert schliesslich darüber und freut sich auf seine Beute. Aber es kommt alles anders als erwartet. 29.11.2024

Lange überlegt sich der Bär, wie er ins Gehege zweier Schweine kommt. Er klettert schliesslich darüber und freut sich auf seine Beute. Aber es kommt alles anders als erwartet.

Nicole Agostini Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Schweine sind in einem Gehege, als ein Bär in ihre Gehege eindringt.

Er klettert über den Zaun und will sie angreifen.

Die Schweine reagieren jedoch schnell – und attackieren den Bären. Mehr anzeigen

Ein Plan kann nicht immer aufgehen. So ist das auch bei diesem Bären: Er klettert über den Zaun, in der Überzeugung, gleich zwei Schweine zu verspeisen. Doch diese verteidigen ihr Revier und sich: Sie greifen den Eindringling sofort an.

Im Video siehst du, wie der Bär vor seiner angeblichen Beute die Flucht ergreifen muss.

Mehr Videos aus dem Ressort