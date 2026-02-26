  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Lastwagen-Unfall Bahnstrecke im Chablais wieder offen – Rhone-Fahrbahn der A9 in Richtung Wallis weiter gesperrt

SDA

26.2.2026 - 04:13

Der Unfall eines Lastwagens führte zu Beeinträchtigungen im Strassen- und Schienenverkehr.
Der Unfall eines Lastwagens führte zu Beeinträchtigungen im Strassen- und Schienenverkehr.
Screenshot: Police cantonale vaudoise

Der Unterbruch des Bahnverkehrs auf der Strecke Lausanne-Brig zwischen Bex VD und St-Maurice VS ist in der Nacht auf Donnerstag behoben worden. Die Rhone-Fahrbahn der A9 in Richtung Wallis zwischen Bex und St-Maurice bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Keystone-SDA

26.02.2026, 04:13

26.02.2026, 04:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Unterbruch des Bahnverkehrs auf der Strecke Lausanne-Brig zwischen Bex VD und St-Maurice VS ist in der Nacht auf Donnerstag behoben worden.
  • Die Rhone-Fahrbahn der A9 in Richtung Wallis zwischen Bex und St-Maurice bleibt bis auf Weiteres gesperrt
  • Ein Unfall mit einem Lastwagen führte am Mittwoch auf der Autobahn A9 und der Bahnstrecke zu Einschränkungen.
  • Der Lkw-Chauffeur war bei dem Unfall am Mittwochvormittag leicht verletzt worden.
Mehr anzeigen

Ein Unfall mit einem Lastwagen führte am Mittwoch auf der Autobahn A9 und der Bahnstrecke zu Einschränkungen. Der steile Strassenabschnitt der A9 in Richtung Lausanne sei zudem wieder für den Verkehr freigegeben, teilte der Kanton Waadt über den Warndienst Alertswiss mit.

Die Rhone-Fahrbahn der A9 in Richtung Wallis zwischen Bex und St-Maurice bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der Chauffeur des Lastwagens war bei dem Unfall am Mittwoch kurz vor Mittag leicht verletzt worden. Das teilte die Waadtländer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Weitere Fahrzeuge waren demnach nicht involviert.

Meistgelesen

Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu
4 Punkte, die zeigen, dass der Fall Epstein zum Himmel stinkt
Präsidentin von «Pro Single Schweiz» fordert Systemwechsel: «Singles zahlen heute drauf»
Das sind die 3 drängendsten Fragen zu einem Militärschlag gegen den Iran
Bundesrat beschliesst Kauf- und Importverbot von russischem LNG

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. Mord vor fast 32 Jahren: Spur an Hosenbund entscheidend

DeutschlandMord vor fast 32 Jahren: Spur an Hosenbund entscheidend

Gastronomie. Restaurant in umgebauter Berner Urnenhalle nimmt Betrieb auf

GastronomieRestaurant in umgebauter Berner Urnenhalle nimmt Betrieb auf

Brandkatastrophe. Bundesrat will Crans-Montana-Opfern 50'000 Franken auszahlen

BrandkatastropheBundesrat will Crans-Montana-Opfern 50'000 Franken auszahlen