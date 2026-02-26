Der Unfall eines Lastwagens führte zu Beeinträchtigungen im Strassen- und Schienenverkehr. Screenshot: Police cantonale vaudoise

Der Unterbruch des Bahnverkehrs auf der Strecke Lausanne-Brig zwischen Bex VD und St-Maurice VS ist in der Nacht auf Donnerstag behoben worden. Die Rhone-Fahrbahn der A9 in Richtung Wallis zwischen Bex und St-Maurice bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Ein Unfall mit einem Lastwagen führte am Mittwoch auf der Autobahn A9 und der Bahnstrecke zu Einschränkungen. Der steile Strassenabschnitt der A9 in Richtung Lausanne sei zudem wieder für den Verkehr freigegeben, teilte der Kanton Waadt über den Warndienst Alertswiss mit.

Die Rhone-Fahrbahn der A9 in Richtung Wallis zwischen Bex und St-Maurice bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

⚠️ Autoroute A9 fermée entre Bex et St-Maurice dans les deux sens



👉🏻 Suite à un accident de circulation impliquant un poids lourd, l'autoroute A9 est fermée entre Bex et St-Maurice, dans les deux sens. Veuillez éviter le secteur et suivre les indications. pic.twitter.com/myJymFo6Yg — Police vaudoise (@Policevaudoise) February 25, 2026

Der Chauffeur des Lastwagens war bei dem Unfall am Mittwoch kurz vor Mittag leicht verletzt worden. Das teilte die Waadtländer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Weitere Fahrzeuge waren demnach nicht involviert.