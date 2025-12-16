Der Bahnverkehr im Bahnhof Luzern war am Dienstagnachmittag beeinträchtigt. (Archivaufnahme) Bild: Keystone

Bahnreisende im Bahnhof Luzern mussten sich am Dienstagnachmittag in Geduld üben. Beim Zugbetrieb im Bahnhof Luzern kam zu Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr. Die Züge verkehren am Mittwoch wieder normal.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Störung im Luzerner Bahnverkehr vom Dienstag ist behoben worden.

Die Züge verkehren am Mittwoch wieder normal.

Grund für die Störung war eine defekte Fahrleitung.

Es kam zu Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr. Mehr anzeigen

Die Störung im Luzerner Bahnverkehr vom Dienstag ist behoben worden. Die Züge verkehren am Mittwoch wieder normal, wie ein Sprecher der SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die Arbeiten aufgrund einer defekten Fahrleitung seien in der Nacht auf Mittwoch abgeschlossen worden, sagte der Sprecher.

Zur Störung kam es am Dienstagnachmittag im Bereich einer Weiche im Bahnhof Luzern. Die «zeitaufwendige» Reparatur der Fahrleitung konnte erst nach Betriebsschluss abgeschlossen werden, wie die SBB daraufhin mitteilten. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr. Betroffen waren demnach die Linien RE24, S1, S3, S9, S77, S99 und der Voralpen-Express.

Betroffen waren die Linien RE24, S1, S3, S9, S77, S99 und Voralpen-Express, wie die SBB schrieben. Darunter waren Verbindungen in Richtung Olten, Sursee und Willisau.