In Wattenwil im Kanton Bern ist in der Nacht auf Mittwoch ein Bankomat gesprengt worden. Keystone (Symbolbild)

Unbekannte haben in Wattenwil BE im Gürbetal einen Geldautomaten gesprengt. Zwei Personen mussten sich aufgrund der Explosion von einem Ambulanzteam medizinisch betreuen lassen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Geldautomat wurde in der Nacht auf Mittwoch in Wattenwil BE gesprengt.

Wegen der Explosion mussten zwei Personen medizinisch versorgt werden.

Zwei dunkel gekleidete Männer sind mit E-Scootern in unbekannte Richtung geflüchtet. Mehr anzeigen

In Wattenwil BE im Gürbetal haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Bankomaten gesprengt. Zwei Personen mussten wegen der Explosion medizinisch versorgt werden.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei der Täterschaft mutmasslich um zwei dunkel gekleidete Männer, die mit E-Scootern in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kantonspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Ermittlungen aufgenommen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Erst Mitte Juni wurde im bernischen Jegenstorf ein Geldautomat gesprengt. In der gleichen Nacht sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Küssnacht am Rigi im Kanton Schwyz. In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude, die Täterschaft konnte flüchten.

Zahl der Geldautomaten reduzieren

Im laufenden Jahr kam es landesweit bisher zu 23 Angriffen auf Bankautomaten, wie die Bundespolizei (Fedpol) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Im Vorjahr waren es deren 32.

In den vergangenen Monaten wurden vorwiegend in grenznahen Gebieten Sprengstoffüberfälle auf Geldautomaten verübt. Die Kantonalbanken von Neuenburg und dem Jura erklärten daraufhin, dass sie aufgrund der zunehmenden Angriffe die Zahl der Geldautomaten reduzieren würden.

sda/tcar