Wird der geheimnisvolle Künstler jetzt enttarnt?

Der geheimnisvolle Street-Art-Künstler Banksy hat wieder zugeschlagen. Mitten in London tauchte am Montag ein neues Werk auf – und ist schon zwei Tage später nur noch als verblasste Version zu sehen
Doch das Werk des britischen Künstlers Banksy beschäftigt nun auch die Londoner Met Police.
Das Graffiti an der Fassade eines Gebäudeteils des Royal Courts of Justice sei der Polizei am Montag als Sachbeschädigung gemeldet worden, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Die Ermittlungen dazu dauern demnach an.
Die Polizei-Beteiligung löste gleich Spekulationen aus. Durch die Ermittlungen könne die Identität des geheimnisvollen Künstlers womöglich bald enthüllt werden, berichtete etwa die britische Zeitung «The Independent». Bei Gerichtsverfahren werden die Namen der Angeklagten in der britischen Berichterstattung schnell genannt.
Das neue Werk des anonymen Künstlers sorgt seit Beginn der Woche in London für Aufsehen. Das Graffiti, das einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten zeigt, war am Montag plötzlich am Queen’s Building, einem Gebäudeteil des Justizzentrums, zu sehen – da, wo eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.
Kunstwerk wird weggeschrubbt
Der geheimnisvolle Künstler postete das Werk, das kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe entstand, auf seinem Instagram-Profil.
Relativ zeitnah nach der Entdeckung wurde das Graffiti von Absperrungen verdeckt und von Sicherheitsleuten bewacht. Aktuell wird das Werk schon wieder von dem denkmalgeschützten Gebäude weggeschrubbt.
Banksy begann seine Karriere mit Wandgemälden in Bristol in England und hat sich zu einem der bekanntesten Künstler der Welt entwickelt. Seine Gemälde und Installationen erzielen bei Auktionen Millionenpreise, haben aber auch Kriminelle und Vandalen angelockt.
Banksys Werke kommentieren oft politische Themen; viele seiner Arbeiten kritisieren die Politik von Regierungen in Bezug auf Migration und Krieg.
Neues Banksy-Kunstwerk übt Kritik an englischen Richtern
An der Fassade des High Court in London war am Montag das neueste Kunstwerk des Street-Art-Künstlers Banksy zu sehen.