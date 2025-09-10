Wird der geheimnisvolle Künstler jetzt enttarnt?

Das Banksy-Werk an dem Londoner Gerichtsgebäude wird derzeit entfernt. Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa

Nach der spektakulären Banksy-Aktion mitten in London ermittelt nun die Polizei wegen Sachbeschädigung. Doch dadurch könnte die Identität des Street-Art-Künstlers enthüllt werden.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mitten in London ist am Montag ein neues Werk des geheimnisvollen Street-Art-Künstlers Banksy aufgetaucht.

Während das Werk schon fast wieder verschwunden ist, ermittelt nun die Londoner Met Police wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei-Beteiligung löste in Grossbritannien sogleich Spekulationen aus. Denn bei Gerichtsverfahren werden die Namen der Angeklagten in der britischen Berichterstattung schnell genannt. Mehr anzeigen

Der geheimnisvolle Street-Art-Künstler Banksy hat wieder zugeschlagen. Mitten in London tauchte am Montag ein neues Werk auf – und ist schon zwei Tage später nur noch als verblasste Version zu sehen

Doch das Werk des britischen Künstlers Banksy beschäftigt nun auch die Londoner Met Police.

Das Graffiti an der Fassade eines Gebäudeteils des Royal Courts of Justice sei der Polizei am Montag als Sachbeschädigung gemeldet worden, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Die Ermittlungen dazu dauern demnach an.

Identität könnte enthüllt werden

Die Polizei-Beteiligung löste gleich Spekulationen aus. Durch die Ermittlungen könne die Identität des geheimnisvollen Künstlers womöglich bald enthüllt werden, berichtete etwa die britische Zeitung «The Independent». Bei Gerichtsverfahren werden die Namen der Angeklagten in der britischen Berichterstattung schnell genannt.

Das neue Werk des anonymen Künstlers sorgt seit Beginn der Woche in London für Aufsehen. Das Graffiti, das einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten zeigt, war am Montag plötzlich am Queen’s Building, einem Gebäudeteil des Justizzentrums, zu sehen – da, wo eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.

Das Kunstwerk an der Fassade des Royal Courts of Justice in London zeigte einen Richter, der einen Demonstranten mit einem Hammer schlägt. Callum Parke/PA/AP/dpa

Kunstwerk wird weggeschrubbt

Der geheimnisvolle Künstler postete das Werk, das kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe entstand, auf seinem Instagram-Profil.

Relativ zeitnah nach der Entdeckung wurde das Graffiti von Absperrungen verdeckt und von Sicherheitsleuten bewacht. Aktuell wird das Werk schon wieder von dem denkmalgeschützten Gebäude weggeschrubbt.

Banksy begann seine Karriere mit Wandgemälden in Bristol in England und hat sich zu einem der bekanntesten Künstler der Welt entwickelt. Seine Gemälde und Installationen erzielen bei Auktionen Millionenpreise, haben aber auch Kriminelle und Vandalen angelockt.

Banksys Werke kommentieren oft politische Themen; viele seiner Arbeiten kritisieren die Politik von Regierungen in Bezug auf Migration und Krieg.