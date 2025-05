Die Barbie-Puppen sind dafür bekannt, gesellschaftliche Normen zu reflektieren. KEYSTONE

Eine Studie zeigt, wie sich Barbies Fussform im Laufe der Jahre verändert hat. Während bei der Einführung der Barbie-Puppe fast alle High Heels trugen, sind es heute nur noch rund 40 Prozent.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Immer mehr Barbies tragen flache Schuhe statt High Heels.

Besonders sportliche Barbies und solche mit erkennbarem Beruf tragen flache Schuhe.

Die Forscher*innen sehen den Trend zu flachen Schuhen als positives Zeichen. Mehr anzeigen

Die Barbie-Puppe, die seit ihrer Einführung im Jahr 1959 auf Zehenspitzen und in High Heels durch die Welt schritt, hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht: Immer mehr Barbie-Puppen tragen flache Schuhe. Das zeigt eine kürzlich publizierte Studie aus Australien, die 2750 Barbie-Modelle aus den Jahren 1959 bis 2024 analysierte.

Die Ergebnisse zeigen, dass in den ersten zehn Jahren nach ihrer Einführung alle Barbie-Modelle auf dem Vorderfuss standen, ohne dass die Ferse den Boden berührte. In der Zeit von 2020 bis Juni 2024 trugen nur noch 40 Prozent der Puppen High Heels. Besonders sportliche Barbies oder solche mit einem erkennbaren Beruf tragen überwiegend flache Schuhe, während es bei auf Mode ausgerichteten Modellen weiterhin hohe Absätze sind.

«Barbie entscheidet selbstbestimmt über ihren Körper»

Laut den Autor*innen ist Barbie dafür bekannt, gesellschaftliche Normen zu reflektieren. Wegen ihrer unnatürlich schmalen Taille und überlangen Beinen wurde die Barbie-Puppe schon oft kritisiert – sie fördere Klischees und sei kein geeignetes Vorbild für Mädchen. Dass Barbie nun vermehrt auf praktisches Schuhwerk setze, sehen die Forscher*innen als positives Zeichen. «Barbie entscheidet selbstbestimmt über ihren Körper», schreiben sie. Es sei wichtig, auch Frauen die Wahl des passenden Schuhwerks zu überlassen.

Mattel, der Hersteller der Barbie-Puppe, erklärte, dass das vergangene Jahrzehnt das «bisher ehrgeizigste» in der Entwicklung des Produktdesigns gewesen sei. Ziel sei es, dass sich jedes Kind in einer Barbie wiederfinden könne, weshalb die Vielfalt an Hautfarben, Haarfarben, Körpertypen und Fusspositionen erweitert wurde.

