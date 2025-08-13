  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Obskurantismus und Fundamentalismus» «Barbie»-Vorführung in Frankreich wegen Drohungen abgesagt

SDA

13.8.2025 - 23:18

Die Schauspieler Ryan Gosling (l) und Margot Robbie kommen zur Premiere des Films «Barbie». 
Die Schauspieler Ryan Gosling (l) und Margot Robbie kommen zur Premiere des Films «Barbie». 
Archivbild: Keystone

Nach Gewaltdrohungen gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes hat die französische Stadt Noisy-le-Sec eine von ihr geplante Vorführung des Films «Barbie» abgesagt. Die französische Kulturministerin Rachida Dati beklagte daraufhin in einem Post auf der Plattform X am Mittwoch einen «schwerwiegenden Programm-Eingriff, der Familien und Kinder von einer kulturellen Aktivität ausschliesst». Sie kündigte rechtliche Schritte an.

Keystone-SDA

13.08.2025, 23:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die französische Stadt Noisy-le-Sec hat eine von ihr geplante Vorführung des Films «Barbie» abgesagt.
  • Zuvor erhielten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Gewaltdrohungen.
  • Das kostenlose Freiluftkino-Event hätte am vergangenen Freitag stattfinden sollen.
Mehr anzeigen

Der Bürgermeister der Stadt, Olivier Sarrabeyrouse von der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF), äusserte am Montag sein Bedauern darüber, dass «eine kleine Gruppe aus dem Viertel unter dem Druck eines Einzelnen ihre Energie darauf verwendet hat, die Vorführung dieses Films zu verhindern». Das kostenlose Freiluftkino-Event hätte am vergangenen Freitag stattfinden sollen.

Laut der Mitteilung von Sarrabeyrouse basierten die Drohungen der störenden Gruppe auf «fadenscheinigen Argumenten», die von politisch motiviertem «Obskurantismus und Fundamentalismus» zeugten.

Aggressive Stimmung

Der französischen Zeitung «Le Parisien» erzählte er, dass Jugendliche den Beschäftigten während des Aufbaus sagten, sie würden die Vorführung verhindern und die Ausrüstung zerstören. Die Gegner hätten gemeint, dass der Film Homosexualität befürworte und die Integrität der Frau verletze. Weil die Situation sehr aggressiv gewesen sei, hätten die Mitarbeitenden den Bürgermeister angerufen. Er habe dann entschieden, die Veranstaltung abzusagen.

Die bunte Satire «Barbie» von US-Regisseurin Greta Gerwig aus dem Jahr 2023 war ein Welterfolg. Der Film erzählt davon, wie die ikonische Puppe Barbie (dargestellt von Margot Robbie) und Ken (Ryan Gosling) kurzzeitig aus ihrer Heimat Barbieland in die echte Welt gelangen.

«Barbie»-Film erzielt Rekorderlöse an den Kinokassen weltweit

«Barbie»-Film erzielt Rekorderlöse an den Kinokassen weltweit

Nur wenige Wochen nach dem Start in den Kinos hat der «Barbie»-Film weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Damit gelang es Greta Gerwig als erster Solo-Regisseurin, diese Marke zu überspringen.

07.08.2023

Mehr zum Thema

5 Millionen Schadenersatz. Mutter verklagt Mattel wegen Pornolink auf Barbie-Verpackung

5 Millionen SchadenersatzMutter verklagt Mattel wegen Pornolink auf Barbie-Verpackung

Füsse der Kultpuppe werden flacher. Barbie trägt immer seltener High Heels – was das über unsere Gesellschaft sagt

Füsse der Kultpuppe werden flacherBarbie trägt immer seltener High Heels – was das über unsere Gesellschaft sagt

Feministische Satire. «Barbie» besiegt das Patriarchat – endlich

Feministische Satire«Barbie» besiegt das Patriarchat – endlich

Kult-Puppe. Schönheits-Ideal im Wandel – Barbie wird 60

Kult-PuppeSchönheits-Ideal im Wandel – Barbie wird 60

Meistgelesen

Diese Länder drohen auszutrocknen
Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen
Schlagerstar darf seit 18 Jahren nicht mehr in die TV-Shows von Florian Silbereisen
Deshalb kann die Ukraine einen Gebietstausch nicht akzeptieren
Schickt König Charles seinen Bruder Andrew jetzt ins Exil?