Warum heisst es eigentlich «Sechseläuten», und wieso wird dabei ein Schneemann verbrannt? blue News-Redaktorin Selena geht der Jahrhunderte alten Zürcher Tradition auf die Spur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vom 25. bis 28. April 2025 findet das alljährliche Sechseläuten in Zürich statt.

Der Kanton Zug wird zum zweiten Mal Gast am Sechseläuten sein.

Beim Frühlingsfest stehen die Zürcher Zünfte und das Verbrennen des Bööggs im Mittelpunkt. Die Regel lautet: Je kürzer die Brenndauer, desto besser wird der Sommer. Mehr anzeigen

Es ist wieder so weit – der Böögg kehrt auf den Zürcher Sechseläutenplatz zurück und die grösste Schweizer Stadt legt sich ganz in die Hände der Zünfte.

Extra aus Basel angereist, will blue News Redaktorin Selena Bao herausfinden, was hinter dem schweizweit bekannten Feiertag steckt. Wieso es überhaupt Sechseläuten heisst, warum ein Schneemann verbrannt wird und was dieser prophezeit, erfährst du im Video.

