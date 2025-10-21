  1. Privatkunden
Umgestürzte Kräne Mann stirbt durch Tornado nahe Paris – mehrere Verletzte

SDA/afp/Helene Laube

21.10.2025 - 06:25

Im Pariser Vorort Ermont stürzten wegen des Tornados Kräne um.
Im Pariser Vorort Ermont stürzten wegen des Tornados Kräne um.
Bild: X/severe-weather.EU

Ein junger Bauarbeiter ist nahe Paris durch einen Tornado ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden nach Behördenangaben vom Montag schwer verletzt.

Keystone-SDA, SDA/afp/Helene Laube

21.10.2025, 06:25

21.10.2025, 06:37

Rund zehn Gemeinden im Norden der französischen Hauptstadt waren von dem «Mini-Tornado» betroffen, wie der örtliche Präfekt Philippe Court der französischen Nachrichtenagentur AFP sagte.

Die Stadt Ermont, etwa 20 km nordöstlich von Paris, wurde am schwersten von dem plötzlichen Wirbelsturm getroffen, der in rund zehn Bezirken Schäden verursachte. Den Behörden zufolge stürzten Kräne um. Dächer seien abgedeckt worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kam ein 23-jähriger Bauarbeiter auf einer Baustelle ums Leben, zehn Personen wurden verletzt, vier davon schwer.

