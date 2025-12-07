Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Es ist alles abgesperrt» Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen

SDA

7.12.2025 - 22:04

Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen - Gallery
Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen - Gallery. Das Baugerüst des Hochhauses in Zürich-Oerlikon ist instabil, es besteht die Möglichkeit, dass es einstürzt.

Das Baugerüst des Hochhauses in Zürich-Oerlikon ist instabil, es besteht die Möglichkeit, dass es einstürzt.

Bild: Keystone

Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen - Gallery. An gewissen Stellen ist das Gerüst am Zürcher Hochhaus bereits eingesackt.

An gewissen Stellen ist das Gerüst am Zürcher Hochhaus bereits eingesackt.

Bild: Keystone

Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen - Gallery
Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen - Gallery. Das Baugerüst des Hochhauses in Zürich-Oerlikon ist instabil, es besteht die Möglichkeit, dass es einstürzt.

Das Baugerüst des Hochhauses in Zürich-Oerlikon ist instabil, es besteht die Möglichkeit, dass es einstürzt.

Bild: Keystone

Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen - Gallery. An gewissen Stellen ist das Gerüst am Zürcher Hochhaus bereits eingesackt.

An gewissen Stellen ist das Gerüst am Zürcher Hochhaus bereits eingesackt.

Bild: Keystone

Ein rund 80 Meter hohes Baugerüst an einem Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen. Teile des Gerüsts sind bereits eingesackt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

07.12.2025, 22:04

07.12.2025, 22:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Zürich-Oerlikon ein rund 80 Meter hohes Baugerüst an einem Hochhaus instabil geworden und teilweise eingestürzt.
  • Verletzt wurde bislang niemand.
  • Die Polizei sperrte einen Teil der Hagenholzstrasse im Zürcher Kreis 11 ab
Mehr anzeigen

Eine Sprecherin der Stadtpolizei Zürich bestätigte am Sonntagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine «Blick»-Meldung und den entsprechenden Polizeieinsatz.

Als erster Schritt werde versucht, das instabile Gerüst zu entlasten, indem Material, das auf dem Gerüst steht, weggeräumt werde, sagte die Polizeisprecherin. An gewissen Stellen sei es bereits eingesackt.

Baugerüst wird überwacht

Die Polizei sperrte einen Teil der Hagenholzstrasse im Zürcher Kreis 11 ab und richtete eine Umleitung ein. «Es ist alles abgesperrt», so eine «Blick»-Leserin. Sie ermittelt, wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte. Verletzt wurde bislang niemand.

Während der Nacht wird das einsturzgefährdete Baugerüst überwacht. Das eingerüstete Hochhaus befindet sich im Rohbau, Personen wohnen keine darin.

Meistgelesen

ICE-Razzien in Louisiana legen das öffentliche Leben lahm
Odermatt triumphiert auch im Riesenslalom von Beaver Creek
Darum sterben die Brillenpinguine massenhaft
Car auf Autobahn A4 Richtung Schwyz auf falscher Spur unterwegs
Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen