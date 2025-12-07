Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen - Gallery Das Baugerüst des Hochhauses in Zürich-Oerlikon ist instabil, es besteht die Möglichkeit, dass es einstürzt. Bild: Keystone An gewissen Stellen ist das Gerüst am Zürcher Hochhaus bereits eingesackt. Bild: Keystone Baugerüst an Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen - Gallery Das Baugerüst des Hochhauses in Zürich-Oerlikon ist instabil, es besteht die Möglichkeit, dass es einstürzt. Bild: Keystone An gewissen Stellen ist das Gerüst am Zürcher Hochhaus bereits eingesackt. Bild: Keystone

Ein rund 80 Meter hohes Baugerüst an einem Hochhaus in Zürich-Oerlikon droht einzustürzen. Teile des Gerüsts sind bereits eingesackt.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

In Zürich-Oerlikon ein rund 80 Meter hohes Baugerüst an einem Hochhaus instabil geworden und teilweise eingestürzt.

Verletzt wurde bislang niemand.

Die Polizei sperrte einen Teil der Hagenholzstrasse im Zürcher Kreis 11 ab

Eine Sprecherin der Stadtpolizei Zürich bestätigte am Sonntagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine «Blick»-Meldung und den entsprechenden Polizeieinsatz.

Als erster Schritt werde versucht, das instabile Gerüst zu entlasten, indem Material, das auf dem Gerüst steht, weggeräumt werde, sagte die Polizeisprecherin. An gewissen Stellen sei es bereits eingesackt.

Baugerüst wird überwacht

Die Polizei sperrte einen Teil der Hagenholzstrasse im Zürcher Kreis 11 ab und richtete eine Umleitung ein. «Es ist alles abgesperrt», so eine «Blick»-Leserin. Sie ermittelt, wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte. Verletzt wurde bislang niemand.

Während der Nacht wird das einsturzgefährdete Baugerüst überwacht. Das eingerüstete Hochhaus befindet sich im Rohbau, Personen wohnen keine darin.